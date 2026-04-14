В РФ после пожара обрушилась крыша цеха, где производились истребители Су-35 и Су-57, – СМИ

Аналитики сообщили, что обвал произошел в зоне производственных цехов, обеспечивающих изготовление ключевых компонентов авиационной техники.

В результате пожара, произошедшего в ночь с 11 на 12 апреля, в российском городе Комсомольск-на-Амуре обрушилась крыша в одном из цехов авиационного завода имени Гагарина (КнААЗ), производящего истребители Су-35 и Су-57, сообщает OSINT-ресурс Exilenova+.

Аналитики отмечают, что на опубликованных кадрах видны повреждения одного из производственных корпусов предприятия, в частности, обрушились несколько пролетов кровли здания.

По данным, обвал произошел в зоне производственных цехов, обеспечивающих изготовление ключевых компонентов авиационной техники. В частности, речь идет о цехе №46, который является важным звеном производственного процесса и специализируется на изготовлении деталей из полимерных композиционных материалов (ПКМ) для истребителей Су-57.

В нем производилось около 300 наименований деталей, из которых примерно 100 – крупногабаритные. В частности, это панели элерона, воздухозаборника, флаперона, пола и законцовки отрицательной части крыла.

Аналитики рассказали, что цех №46 является критическим звеном в серийном производстве как Су-57, так и Су-35С. Однако на производство именно Су-57 повреждение влияет значительно сильнее, поскольку количество композитных деталей в конструкции Су-57 в разы больше, чем у Су-30МК2 и Су-35С.

По данным российских источников, трудоемкость изготовления полного комплекта композитных деталей для Су-57 в этом цехе выросла в 8 раз по сравнению с Су-35С.

Аналитики предполагают, что повреждение или уничтожение цеха непосредственно останавливает или существенно замедляет сборку планера Су-57, а сотрудничество с ОНПП "Технология" сможет компенсировать это лишь частично и с большим временным лагом.

Удары по авиазаводам РФ

Ранее УНИАН сообщал, что Генштаб ВСУ подтвердил повреждение самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50, который находился на обслуживании 123-го авиаремонтного завода в Новгородской области РФ в городе Старая Русса. Предполагается, что он ожидал модернизации. В Генштабе подчеркнули, что Силы обороны Украины продолжат наносить удары по важным объектам военно-промышленного комплекса России до тех пор, пока враг не прекратит вооруженную агрессию. Примечательно, что самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50, которые еще называют "летающим радаром", имеют чрезвычайно важное значение в системе воздушного контроля РФ.

Также мы писали, что аналитики проекта Dnipro Osint после анализа спутниковых снимков заметили попадание в цех сборки самолетов в результате удара украинских беспилотников по авиазаводу "Авиастар" в городе Ульяновске, Россия. Известно, что 16 марта Силы обороны нанесли удар по инфраструктуре этого авиазавода. Предприятие входит в состав Объединенной авиастроительной корпорации (структура "Ростех") и обеспечивает производство военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А, самолетов-заправщиков Ил-78М-90А, а также обслуживание тяжелых транспортных самолетов Ан-124 "Руслан".

