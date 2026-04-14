Премьер Норвегии объяснил, почему страна до сих пор не передала Украине обещанные F-16

Всего страна обещала предоставить шесть таких самолетов.

Обещанные Норвегией истребители F-16 до сих пор не были доставлены в Украину, хотя уже являются украинской собственностью. Дело в том, что самолеты нуждаются в ремонте.

Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере сказал во время совместного брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским в Осло.

"Норвегия пожертвовала шесть самолетов F-16 для Украины", – отметил Стере.

По его словам, эти истребители не задействовались в активных операциях, поскольку Норвегия уже на протяжении нескольких лет эксплуатирует самолеты более нового поколения – американские F-35.

При этом, как отметил норвежский премьер, обещанные Украине шесть истребителей F-16 потребуют капитального ремонта и подготовки до момента включения в состав Воздушных сил Украины.

Он уточнил, что самолеты F-16 из других стран, предоставленные Украине, непосредственно участвовали в операциях, и поэтому быстрее поступили в Киев.

Йонас Гар Стере подчеркнул, что шесть самолетов из Норвегии уже являются собственностью Украины и частью Воздушных сил ВСУ. Однако сейчас они находятся в Бельгии, где техники их ремонтируют и готовят к эксплуатации. Он считает, что первые самолеты уже вскоре будут восстановлены для выполнения задач.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность за передачу этих самолетов.

"Для нас не новость, что эти самолеты должны быть восстановлены. Поэтому мы понимаем, что после ремонта эти истребители поступят в Украину", – отметил глава государства.

Истребители F-16 для Украины

Как сообщал УНИАН, недавно министр обороны Норвегии Торе Оншуус Сандвик заявил, что Украина до сих пор не получила шесть обещанных F-16. Два норвежских самолета, на которых обучались украинские пилоты в Дании, отправили на авиаремонтный завод Sabena Engineering в Бельгии, где они находятся более года. Еще четыре истребителя вообще были небоеспособны, но в апреле прошлого года в разобранном состоянии их отправили на тот же бельгийский завод.

В Sabena Engineering подчеркнули, что существуют серьезные проблемы с мощностями по обслуживанию и подготовке истребителей F-16. Отмечалось, что на подготовку самолетов для Украины потребуется год, если начать работы прямо сейчас.

В то же время министр обороны Украины Михаил Федоров на днях сообщил, что Бельгия подтвердила намерение передать Украине дополнительные истребители F-16 и обеспечить поставки запчастей для имеющихся самолетов. Кроме того, страна выделяет в этом году €1 млрд оборонной помощи Украине. Аналогичную сумму предоставит Испания.

