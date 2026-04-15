Европа срочно готовит запасной план, если Трамп выведет США из НАТО: WSJ раскрыло детали

Обсуждение "европейского НАТО" ведется в неформальном порядке, в ходе кулуарных встреч и консультаций между союзниками.

Европейские страны активизировали подготовку резервного сценария в рамках НАТО на случай возможного сокращения присутствия США или их полного выхода из Альянса. Причиной стали как жесткие заявления президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, так и общее усиление сомнений в надежности Вашингтона как гаранта безопасности.

По данным The Wall Street Journal, обсуждение так называемого "европейского НАТО" ведется неформально, во время кулуарных встреч и консультаций между союзниками. Речь идет не о создании альтернативы Альянсу, а об адаптации его структуры к сценарию, в котором Европа берет на себя значительно большую роль в вопросах обороны.

"Эти планы, впервые сформулированные в прошлом году, демонстрируют глубину беспокойства Европы по поводу надежности США. Они ускорились после того, как Трамп пригрозил захватить Гренландию у Дании, члена НАТО, и приобрели новую актуальность на фоне противостояния из-за отказа Европы поддержать войну США против Ирана", – говорится в материале.

Решающим же фактором, как отмечается, стал "политический разворот" Германии. Десятилетиями эта страна сопротивлялась призывам Франции к увеличению оборонной автономии Европы, отдавая предпочтение сохранению США в качестве главного гаранта безопасности. Теперь же, при канцлере Фридрихе Мерце, это меняется, ведь существуют опасения из-за непредсказуемости американской политики, рассказали изданию осведомленные источники.

По оценке WSJ, масштаб вызова огромен. Мол, вся структура НАТО построена вокруг американского лидерства почти на всех уровнях – от логистики и разведки до высшего военного командования. И европейцы пытаются взять на себя больше этих обязанностей. Недавно генсек НАТО Марк Рютте уже заявлял, что Альянс станет "более европейским".

"Перенос бремени с США на Европу уже происходит и будет продолжаться как часть стратегии обороны и национальной безопасности США. Самое важное – осознать, что этот процесс происходит, и осуществлять его контролируемо, а не допустить быстрого ухода США", – заявил президент Финляндии, один из лидеров этой инициативы Александр Стубб.

Исторический поворот в Германии

Как отмечается, ключевым политическим катализатором этого процесса стал исторический поворот в Германии, где размещено американское ядерное оружие. Эта страна долго избегала сомнений в роли США как гаранта безопасности. Немцы боялись, что усиление европейского лидерства в НАТО может дать США повод сократить свое участие.

Однако в конце прошлого года Мерц начал пересматривать эту позицию, придя к выводу, что Трамп готов отказаться от поддержки Украины. По словам источников, он также считал, что президент США путает агрессора и жертву в войне, а политика США в НАТО больше не имеет четких ценностных ориентиров.

Несмотря на это, немецкий лидер не хотел публично ставить под сомнение Альянс, что могло бы быть опасным. Вместо этого появилось решение, что Европа должна взять на себя большую роль: США останутся в НАТО, но основная тяжесть обороны ляжет на европейцев.

Министр обороны Германии Борис Писториус признал, что дискуссии внутри НАТО непростые, но могут открыть новые возможности для Европы. Он назвал НАТО "незаменимым как для Европы, так и для США".

"Но также очевидно, что мы, европейцы, должны взять на себя больше ответственности за оборону, и мы это делаем. НАТО должно стать более европейским, чтобы оставаться трансатлантическим", – сказал он.

"Коалиция желающих" в рамках НАТО

Изменение позиции Германии открыло путь к более широкому консенсусу, включая Великобританию, Францию, Польшу, страны Северной Европы и Канаду. Они рассматривают план как "коалицию желающих" в рамках НАТО, говорится в материале.

"Мы принимаем меры предосторожности и ведем неформальные переговоры с группой единомышленников, чтобы при необходимости восполнить пробелы в НАТО", – заявила посол Швеции в Германии Вероника Ванд-Даниэльссон.

Отмечается, что после изменения позиции Берлина планирование перешло к практическим военным вопросам: кто будет руководить противовоздушной обороной, маршрутами подкрепления в Польшу и Прибалтику, логистикой и масштабными учениями в случае ухода США.

Еще одним важным элементом может стать возобновление призыва в армию. Многие страны отказались от него после холодной войны.

"С точки зрения гражданского образования и национального единства нет ничего лучше обязательной службы", – отметил Стубб.

Чиновники также стремятся ускорить производство критически важных систем, в частности в сферах противолодочной борьбы, космических технологий, разведки, дозаправки в воздухе и военной мобильности. В качестве примера приводится совместный проект Германии и Великобритании по созданию крылатых ракет и гиперзвукового оружия.

Реализовать план будет сложно

Несмотря на масштаб изменений, реализовать эти амбиции будет сложно, предполагает издание. Верховным главнокомандующим сил НАТО в Европе традиционно является американец, и США не намерены отказываться от этой роли.

Ни одна европейская страна пока не имеет достаточного влияния, чтобы заменить США в качестве военного лидера, в частности из-за отсутствия полноценного "ядерного зонтика", который обеспечивают Соединенные Штаты.

Европейцы постепенно занимают все больше руководящих постов, но все еще испытывают недостаток ключевых возможностей из-за многолетнего недофинансирования и зависимости от США.

Наиболее сложными остаются вопросы разведки и ядерного сдерживания. Европейцы признают, что не могут быстро заменить американские спутниковые и системы раннего предупреждения.

Смена курса Германии открыла путь к самому деликатному вопросу – возможному замещению американского "ядерного зонтика". После заявлений Трампа о Гренландии Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон начали обсуждать, может ли французский ядерный потенциал распространяться на другие страны Европы.

Раскол между США и НАТО

Как сообщал УНИАН, недавно прозвучало заявление Трампа о выходе США из состава НАТО. Он сообщил об этом в интервью The Telegraph. Отвечая на вопрос о возможном пересмотре членства, Трамп заявил: "О да, я бы сказал, что это выходит за рамки пересмотра", фактически поставив под сомнение непоколебимость американского присутствия в организации. "Я никогда не был под влиянием НАТО. Я всегда знал, что они – бумажный тигр, и, кстати, Путин это тоже знает", – сказал он.

По мнению Трампа, европейские партнеры оказались ненадежными в критический момент, когда возникла необходимость разблокировать Ормузский пролив, через который проходит 20% мировой нефти.

Впоследствии Рютте заявил о конце "нездоровой зависимости" НАТО от США. По мнению генсека НАТО, Европа "чрезмерно полагалась" на Америку в вопросах обороны, но теперь европейские страны инвестируют больше в свой военный потенциал, и эти инвестиции "закладывают основу" для настоящего трансатлантического партнерства.

