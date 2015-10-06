Джемилев рассказал, когда может решиться вопрос "энергетической блокады" Крыма

Об этом пишет Радио Свобода.

«Мы ожидаем, что поручение президента об отмене закона о свободной экономической зоне, будет принято и у нас не будет необходимости самим блокировать, это сделает государство», – добавил он.

Ранее председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что за «продовольственной блокадой» Крыма может быть энергетическая.

На сегодняшний день поставки электроэнергии из Украины в Крым осуществляется на основе договоров, заключенных между украинскими и российскими энергопоставщиками в декабре 2014 года.

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20 сентября началась бессрочная акция по блокированию грузового транспорта, направляющегося в Крым с продуктами и товарами, инициированная лидерами крымских татар.

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Участники «гражданской блокады» по-прежнему не пропускают фуры на полуостров. Участники крымскотатарского национального движения и представители добровольческих батальонов разбили на административной границе со стороны Херсонской области палаточные городки и заявляют, что не допустят возобновления товарных поставок на оккупированную территорию. Власти России и оккупированного ею Крыма осудили эти действия.