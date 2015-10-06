Неизвестные повредили высоковольтную опору для подачи электроэнергии в Крым (фото)

Об этом на своей странице в Facebook написал замначальника милиции Херсонщины Илья Кива.

"Сегодня ночью была повреждена высоковольтная опора, осуществляющая подачу электроэнергию на оккупированную территорию Крым! Работает оперативно-следственная группа, прибыло МЧС, территория оцеплена батальоном МВС "Херсон", - говорится в сообщении.

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При этом Кива отметил, что на данный момент ситуация под контролем.

Ранее председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявлял, что прекращение поставок электроэнергии в Крыму может стать следующим этапом блокады Крыма.

"Мы не исключаем, что на других этапах акции главным будет прекращение поставок электроэнергии, но я всегда говорю, что мне кажется, это будет в октябре", - сказал он.