Неизвестные повредили высоковольтную опору для подачи электроэнергии в Крым (фото)

11:26, 06 октября 2015
Общество
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Этой ночью кто-то повредил высоковольтную опору, по которой в оккупированный Крым поставляют электроэнергию.

facebook.com/kivailya

Об этом на своей странице в Facebook написал замначальника милиции Херсонщины Илья Кива.

"Сегодня ночью была повреждена высоковольтная опора, осуществляющая подачу электроэнергию на оккупированную территорию Крым! Работает оперативно-следственная группа, прибыло МЧС, территория оцеплена батальоном МВС "Херсон", - говорится в сообщении. 

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При этом Кива отметил, что на данный момент ситуация под контролем.

facebook.com/kivailya

Ранее председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявлял, что прекращение поставок электроэнергии в Крыму может стать следующим этапом блокады Крыма.

"Мы не исключаем, что на других этапах акции главным будет прекращение поставок электроэнергии, но я всегда говорю, что мне кажется, это будет в октябре", - сказал он.

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