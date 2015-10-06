В Чернигове информация о выплате материальной помощи вызвала огромную очередь в пенсионный фонд

Как передает корреспондент УНИАН, по информации пользователей соцсетей, люди занимали очередь ночью, а под утро к управлению Пенсионного фонда в Чернигове выстроились почти тысяча пенсионеров. Люди хотели получить справку о пенсии, по которым они якобы смогут получить помощь в размере 500 грн в городском совете.

В Черниговском городском совете ажиотаж вокруг материальной помощи назвали искусственным и не связанным с местными выборами, поскольку Программа единовременной материальной помощи в Чернигове работает не один год. Согласно документу, помощь получают черниговцы, которые оказались в трудном материальном положении (заболевания, низкий уровень материального обеспечения и тому подобное). Сумма пособия колеблется от сотни гривен до тысячи (в исключительных случаях около 2 тыс. грн). Отдельно городская власть поддерживала участников антитеррористической операции. В прошлом году материальную помощь получили более 550 участников АТО (на сумму 300 тыс. грн), за 9 месяцев этого года – около 900 участников АТО (на сумму почти 0,5 млн грн).

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В этом году благодаря большим поступлениям, полученным от децентрализации, городской голова Александр Соколов предложил увеличить финансирование программы до 20 млн грн. Однако окончательное решение должна принять сессия горсовета, которая запланирована на 7 октября.

По информации работников горсовета, черниговских пенсионеров обзванивали неизвестные и приглашали прийти в отдел обращений граждан за деньгами. Однако порядок получения помощи предусматривает сначала подачу документов, принятие решения исполнительным комитетом городского совета и только затем получение средств. "Существующий порядок предоставления документов и получения средств не будет нарушаться", - пообещали в городском совете.