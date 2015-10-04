Новый закон об образовании: украинским школам намерены предоставить больше автономии

Как сообщает Департамент информации и коммуникаций с общественностью секретариата Кабинета министров, об этом Яценюк сказал в программе «10 минут с премьер-министром».

Он обратился к педагогам с просьбой предоставлять свои предложения в законопроект об образовании. «Прошу свои предложения направлять персонально министру и персонально председателю Комитета», - сказал глава правительства.

Премьер подчеркнул, что в рамках реформирования среднего образования уже наработан ряд пунктов, которые будут отражены в новом законе.

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«Надо переходить на избрание директоров школ на открытых конкурсах по всей Украине. Это уже сделано в Киеве, сейчас проходит эксперимент в Черновцах. Мы это распространяем на всю Украину», - подчеркнул Яценюк.

Кроме того, нужно ввести систему стимулов для учителей: «Чем лучше ты учишь детей, чем лучше у тебя результаты, тем выше у тебя зарплата. И это может стать частью контракта между учителем и школой».

«Школа требует большей автономии. Меньше давления со стороны органов власти и больше возможностей для директора и для педагогического коллектива подбирать себе как тех людей, с кем они хотят работать, так и иметь возможность тратить собственные средства на те потребности, которые они считают первоочередными», - подчеркнул он.

Яценюк также отметил необходимость в следующем году расширять программу информатизации школ.