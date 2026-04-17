Почему не стоит косить траву после дождя или полива: перечислены 6 нежелательных последствий

Лучше подождать не менее 24 часов после дождя или полива, а уже потом приступать к стрижке газона.

Если весенние дожди или летние грозы в очередной раз сорвали ваши планы по стрижке газона, может возникнуть соблазн запустить газонокосилку, как только появится солнце. В таком случае может возникнуть вопрос: можно ли косить мокрую траву, пишет Southern Living.

Издание сообщило, что хотя технически и можно косить мокрую траву, возможно, вам стоит пересмотреть свои планы, иначе вы рискуете повредить зеленый газон, над которым так усердно работали, или даже саму газонокосилку.

"Независимо от того, идет ли дождь, полив из разбрызгивателей или утренняя роса, кошение влажной травы может принести больше вреда, чем пользы", – говорится в статье.

Объясняется, что все из-за того, что влага может вызвать коррозию, а кошение влажной травы может чрезмерно нагружать двигатель и ножи газонокосилки.

Поэтому издание сообщило, что перед косьбой следует подождать не менее 24 часов после дождя или полива.

Приводятся аргументы, почему стоит следовать этому правилу:

1. Неравномерное скашивание

Проще говоря, косить мокрую траву – не лучший способ сохранить красивый вид газона. Мокрая трава может стоять под разными углами и на разной высоте, что приводит к неравномерному скашиванию. По этой причине можно получить неравномерный газон с пробелами.

2. Слипание

Слипание тяжелой, влажной травы может привести к засорению, из-за чего газонокосилка работает с большей нагрузкой и требует более частой очистки.

Скошенная трава может скапливаться на косилке и вызывать ее остановку. Кроме того, если эту траву оставить на газоне, это может стать причиной появления плесени или грибков.

3. Распространение болезней

В отличие от ровных срезов, влажная трава подвержена разрывам, а эти открытые повреждения на стеблях травы становятся входными воротами для болезней.

Издание подчеркнуло, что влажная трава уязвима к грибковым инфекциям, таким как ржавчина, долоровая пятнистость и красная нить, которые могут вызвать выбеливание или отмирание травы, а также появление оранжевых пятен на отдельных стеблях.

"Мокрые стебли травы также могут прилипать к лезвиям и другим поверхностям косилки и распространяться по всему двору. Если болезнь уже присутствует, распространение скошенной травы в другие части двора может привести к ее дальнейшему распространению", – говорится в статье.

4. Повреждение почвы

Стрижка тяжелыми газонокосилками может привести к уплотнению мягкой почвы, что нарушает способность корней поглощать питательные вещества.

"Когда колеса проезжают по мягкой, влажной почве, на газоне могут образовываться колеи. Эти бороздки могут вызвать неровности поверхности, что затруднит кошение в будущем и может негативно повлиять на дренаж", – сообщает издание.

5. Повреждение газонокосилки

Накопление скошенной травы на корпусе или лезвиях газонокосилки может привести к появлению ржавчины.

"Стрижка влажной травы также может привести к затуплению лезвий", – предупреждает издание.

Кроме того, забивание может вызвать чрезмерную нагрузку на газонокосилку, что может привести к ее остановке или перегреву. Не исключено, что впоследствии ей может понадобиться ремонт.

6. Вопросы безопасности

Скользкая поверхность может привести к падению во время кошения, особенно на склонах. Это может привести к травмам. Поэтому это еще одна причина, почему лучше дождаться, когда трава высохнет.

Ранее УНИАН сообщал, что составлен перечень из 7 многолетних растений, которые впоследствии будет трудно вывести из сада.

Также мы писали, что эксперты дали советы, как заставить комнатные растения быстрее зацвести.

Вас также могут заинтересовать новости: