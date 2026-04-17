США снова закрыли свои порты для российских судов

Дональд Трамп официально продлил запрет российскому флоту на заход в порты США. Соответствующее решение Белого дома было обнародовано в Федеральном реестре.

По имеющимся данным, этот режим был введен еще в апреле 2022 года, а нынешнее решение продлевает его действие еще как минимум на год.

Ограничения касаются стоянки и передвижения судов, связанных со страной-агрессором. На данный момент министр внутренней безопасности сохраняет полномочия жестко регулировать пребывание таких кораблей в портах Штатов.

Основанием для принятия этого решения называют агрессивную политику Кремля.

"Политика и действия правительства Российской Федерации продолжают создавать чрезвычайную ситуацию из-за нарушения или угрозы нарушения международных отношений Соединенных Штатов", – говорится в сообщении.

В связи с этой ситуацией, по мнению американской администрации, необходимо сохранить чрезвычайные полномочия для контроля морского пространства.

Ранее УНИАН писал, что Соединенные Штаты не планируют продлевать действие специальных лицензий, которые позволяли продажу российской и иранской нефти в обход санкций.

Как заявил министр финансов США Скотт Бессент, временные послабления касались только того сырья, которое уже находилось в море, и этот ресурс на данный момент полностью исчерпан.

