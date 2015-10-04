Совершенные технологии образования не заменят учителя - Яценюк

Как сообщает Департамент информации и коммуникаций с общественностью секретариата Кабинета министров, об этом говорится в поздравлении премьер-министра Арсения Яценюка работникам образования.

Читайте такжеПорошенко: день работника образования объединяет всех, кто воспитывает новые поколенияЯценюк отметил, что «в этот день наши сердечные слова благодарности адресуем учителям, преподавателям, наставникам, всем, кто передавал нам свои знания и опыт, вдохновлял исследовать мир вокруг нас, верить в свои силы и неуклонно идти к своей цели».

Обращаясь к педагогам, премьер-министр отметил, что они учат «поколения украинцев самому главному - ценностям мира и честности, свободы и взаимоуважения, достоинства и справедливости, тем ценностям, которые отстаивает весь украинский народ».

«Украина сделала свой цивилизационный выбор. Это касается и философии образования, его качества, конкретных образовательных моделей. Однако какими бы совершенными ни были технологии образования, они не заменят Учителя», - отметил Яценюк и подчеркнул: «Мы кланяемся Вам, дорогие педагоги, за Ваш нелегкий труд и терпение, за мудрость и профессионализм, за отзывчивость и искреннюю любовь к детям».

Он пожелал педагогам крепкого здоровья, счастья, неисчерпаемых сил и благополучия. «Больших достижений и новых побед Вашим ученикам!», - пожелал Яценюк.