Сегодня в украинских школах отмечают День учителя

Сегодня, 2 октября, в украинских школах отмечают День работников образования, который официально празднуется в первое воскресение октября.

Обычно в этот день учителя принимают поздравления от своих воспитанников, которые дарят им цветы и делают подарки, устраивают концерты, рисуют красочные стенгазеты и, по традиции, проводят день самоуправления.

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Справка. Праздник был учрежден указом президиума Верховного Совета СССР от 29 сентября 1965 года.

В Украине, Беларуси, Киргизии, Латвии, Молдове отмечается в первое воскресенье октября.

В Узбекистане День учителя отмечается 1 октября, выходной день.

В Азербайджане, Армении и Эстонии и РФ День учителя отмечается 5 октября.