Перекрыто движение на пункте ГАИ Нижние Ворота на границе Закарпатской и Львовской областей (фото)
09:30, 12 июля 2015Общество
6227 0
Милиция полностью перекрыла движение автомобилей на посту ГАИ на границе Закарпатской и Львовской областей.
Перекрыто движение на одном из постов ГАИ \ mukachevo.net
На посту ГАИ перекрыто движение с помощью Кразов и Зилов, сообщает Mukachevo.net.
Движение заблокировано с помощью грузовиков \ mukachevo.net
Заметим, что на Закарпатье активно распространилась информация, что из Львовской области в сторону Закарпатья направляются бойцы "Правого сектора" на помощь окруженным под Мукачевом соратникам. В то же время, активисты и представители самообороны и "Правого сектора", которые действительно выехали в Мукачево не только из Львова, но и других городов, настаивают в соцсетях, что у них оружия нет.
Есть информация о том, что в Мукачево выехали члены "Правого сектора" Львовской области \ mukachevo.net
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter