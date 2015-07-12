Перекрыто движение на пункте ГАИ Нижние Ворота на границе Закарпатской и Львовской областей (фото)

На посту ГАИ перекрыто движение с помощью Кразов и Зилов, сообщает Mukachevo.net.

Заметим, что на Закарпатье активно распространилась информация, что из Львовской области в сторону Закарпатья направляются бойцы "Правого сектора" на помощь окруженным под Мукачевом соратникам. В то же время, активисты и представители самообороны и "Правого сектора", которые действительно выехали в Мукачево не только из Львова, но и других городов, настаивают в соцсетях, что у них оружия нет.