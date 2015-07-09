Чиновники Минобороны продали два самолета-разведчика по цене металлолома – прокуратура

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины, военная прокуратура начала досудебное расследование по факту реализации в 2013 году должностными лицами Минобороны двух экологичных самолетов-разведчиков (на базе бывших стратегических бомбардировщиков Ту-95МС) по цене металлолома, в результате сфальсифицированного отчета об оценке самолетов коммерческой структурой (ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины - злоупотребление служебным положением).

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Предварительные убытки государству исчисляются в размере около 7 млн грн (по ценам 2013 года).

В каждом из таких самолетов в деталях и электрооборудовании хранилось по 28 кг драгоценных металлов, в том числе золота.