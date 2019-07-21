Под Харьковом заметили шесть автобусов с "крепкими парнями", полиция проверяет цель их визита (фото)

Сейчас автобусы покинули территорию Изюмского района и отправились в направлении Харькова.

В Изюмском районе Харьковской области правоохранители утром зафиксировали передвижение шести автобусов с пассажирами. Все - юноши спортивного вида, крепкого телосложения.

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Как сообщается на сайте ГУ Нацполиции в Харьковской области, авто имеют государственные знаки с киевской, донецкой и харьковской регистрацией. Во время проверки граждане отказались объяснять правоохранителям, с какой целью они прибыли из соседних регионов Харьковщины. Полиция проверяет цель их визита.

К настоящему моменту автобусы покинули территорию района и отправились в направлении Харькова.

Отмечается, что полиция контролирует ситуацию и обеспечивает общественный порядок в городе и области.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 12.00 правоохранители уже открыли семь уголовных производств в связи с нарушениями во время парламентских выборов.