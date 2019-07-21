В связи с нарушениями на выборах открыли уже семь уголовных производств

В полицию поступило 606 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом.

Правоохранительные органы по состоянию на 12.00 открыли уже семь уголовных производств в связи с нарушениями во время парламентских выборов.

Об этом сообщается на странице МВД в Facebook.

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"В течение суток органами полиции составлено 5 административных протоколов, по 7 фактам сведения внесены в ЕРДР", - говорится в сообщении.

Кроме того, по информации ведомства, по состоянию на 12:00 в полицию поступило 606 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом. В частности, в Донецкой области зафиксировано 87 заявлений и сообщений, в Днепропетровской - 79, в Запорожской - 54, в городе Киеве - 43, в Одесской - 40, в Черниговской - 39, в Херсонской - 34, в Полтавской - 23, в Луганской и в Николаевской - по 20, в Харьковской - 18, в Черкасской и Кировоградской - по 17, в Киевской - 16, в Винницкой - 15, в Волынской - 13, в Сумской - 12,

Кроме того, в Ивано-Франковской и Ривненской областях зафиксировано по 10 заявлений и обращений, в Черновицкой - 9, в Житомирской и Львовской - по 8, в Закарпатской - 7, в Тернопольской - 6, в Хмельницкой - 1.

В основном указанные факты связаны с незаконной агитацией - 149, препятствованием осуществлению избирательного права – 30, конфликтом – 17, подкупом избирателей - 15 повреждением имущества - 8, сообщениями о минировании - 3.

Как сообщал УНИАН, все избирательные участки, созданные на территории Украины для голосования на внеочередных парламентских выборах, работают в штатном режиме. В то же время, восемь избирательных участков открылись с опозданием.