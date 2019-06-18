МИД выразил РФ протест из-за приговора фигурантам "дела Хизб ут-Тахрир"

Украинское внешнеполитическое ведомство призывает мировое сообщество усилить давление на Россию с целью прекращения нарушения прав человека в оккупированном Крыму.

Министерство иностранных дел Украины выразило Российской Федерации протест из-за осуждения Северо-Кавказским окружным военным судом пятерых фигурантов первой симферопольской группы «дела Хизб ут-Тахрир» граждан Украины крымскотатарского происхождения.

Об этом говорится в заявлении МИД Украины.

«Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест Российской Федерации в связи с неправомерным приговором Северо-Кавказского окружного военного суда, оглашенным в городе Ростов-на-Дону 18 июня гражданам Украины Тимуру Абдуллаеву, Узеиру Абдуллаеву, Рустему Исмаилову, Эмилю Джемаденову, Айдеру Салединову по сфабрикованным обвинениям в участии в деятельности террористической организации», - говорится в заявлении.

В МИД отметили, что как и в предыдущих случаях, т.н. «суд» отверг аргументы стороны защиты об отсутствии доказательной базы и состава преступления в действиях пяти украинских граждан - фигурантов т.н. «симферопольского дела Хизб ут-Тахрир».

«Однако «судьи» полностью поддержали сторону обвинения в определении «наказания» для граждан Украины», - заявили в МИД.

«Рассматриваем это как наглядное свидетельство полной заангажированности и зависимости российской судебной системы, а также как очередной пример применения российской оккупационной администрацией антитеррористического законодательства для прикрытия политических репрессий против представителей крымскотатарского народа», - отмечается в заявлении.

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«Призываем международное сообщество осудить эти неправомерные решения и усилить политико-дипломатическое и санкционное давление на государство-агрессора с целью прекращения Россией нарушений прав человека во временно оккупированном Крыму, освобождения всех незаконно удерживаемых граждан Украины в РФ и восстановления территориальной целостности Украины в международно признанных границах», - говорится в заявлении.

Также сказано, что Российская Федерация должна выполнить в полном объеме резолюции Генеральной Ассамблеи ООН «Территориальная целостность Украины» от 27 марта 2014 года, «Состояние с правами человека в Автономной Республике Крым и г. Севастополь (Украина)» от 19 декабря 2016 года, 19 декабря 2017 года и 22 декабря 2018 года, а также приказ Международного суда ООН относительно предупредительных мер в рамках иска Украины против Российской Федерации о применении Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Как сообщал УНИАН, Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону назначил фигурантам первой симферопольской группы «дела Хизб ут-Тахрир» Теймуру Абдулаєву, Рустему Исмаилову, Узеиру Абдулаеву, Эмилю Джемаденову и Айдеру Салединову наказание в виде лишения свободы на сроки от 12 до 17 лет.