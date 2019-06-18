Дело Хизб ут-Тахрир: российский суд назначил 5 крымчанам от 12 до 17 лет

Крымские татары Рустем Исмаилов, Узеир Абдуллаев, Теймур Абдуллаев, Эмиль Джемаденов и Айдер Салединов были задержаны 12 октября 2016 года по обвинению в участии в запрещенной в России организации «Хизб ут-Тахрир».

Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону назначил фигурантам первой симферопольской группы «дела Хизб ут-Тахрир» Теймуру Абдулаєву, Рустему Исмаилову, Узеиру Абдулаеву, Эмилю Джемаденову и Айдеру Салединову наказание в виде лишения свободы на сроки от 12 до 17 лет.

Об этом сообщает общественное объединение «Крымская солидарность».

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Теймуру Абдулаеву, согласно обвинению по ч. 1 ст. 205.5 УК РФ (Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации), суд назначил наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима, Исмаилову (по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ) - 14 лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима, Узеиру Абдулаеву (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ) - 13 лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима, Салединову (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ) - 12 лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима, Джемаденову (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ) - 12 лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима.

Как сообщал УНИАН, 12 октября 2016 года в оккупированном Крыму российские силовики провели обыски в домах пяти мусульманских семей.

После обысков задержали пятерых крымских татар, которых обвиняли в участии в запрещенной в России организации «Хизб ут-Тахрир»: Рустема Исмаилова, Узеира Абдуллаева, Теймура Абдуллаева, Эмиля Джемаденова, Айдера Салединова.

В декабре 2018 года стало известно, что фигурантов симферопольской «дела Хизб ут-Тахрир» этапировали из Крыма в СИЗО в Ростов-на-Дону.