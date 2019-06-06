У Филарета отрицают ликвидацию УПЦ КП

Там отметили, что принят формальный, ситуативный документ о ликвидации УПЦ КП, который не имеет юридической силы.

У патриарха Православной церкви Украины (ПЦУ) Филарета заявили, что документ о ликвидации Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) не имеет юридической силы.

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«Сборы, которые были 15 декабря 2018 года в храме святого благоверного князя Ярослава Мудрого (Теплой Софии), не являются поместным собором УПЦ КП, а являются ситуативным собранием делегатов УПЦ КП перед Объединительным Собором, которое на требование для участия в Объединительном Соборе со стороны представителей Вселенского патриархата приняло формальный, ситуативный документ, который не имеет юридической силы», – говорится в заявлении.

Утверждается, что документ был подписан, потому что представители Вселенского патриархата отказались начинать Объединительный собор.

Как сообщал УНИАН, 15 декабря 2018 года в соборе Святой Софии в Киеве состоялся объединительный собор, на котором создали поместную Православную церковь Украины. Ее предстоятелем избрали митрополита Епифания.

6 января 2019 года в Стамбуле Вселенский патриарх Варфоломей торжественно вручил Епифанию томос о признании канонической автокефалии ПЦУ. 3 февраля состоялась интронизация Епифания.

9 мая почетный патриарх ПЦУ Филарет заявил, что УПЦ КП еще существует. Он также допустил отделение от ПЦУ Киевского патриархата и заявил, что уполномочен созвать для этого церковный собор. Одновременно Министерство культуры заявило, что УПЦ КП прекратила существование.

14 мая Епифаний заявил, что раскола в Украинской православной церкви нет и не будет. Он отметил, что ПЦУ «уважает святейшего патриарха Филарета, но не поддерживает мыслей, которые он высказал».