Церковный скандал в Украине: в Софии Киевской заседает синод ПЦУ (фото)

На синод также приехал почетный патриарх ПЦУ Филарет.

На территории Национального заповедника "София Киевская" проходит синод Православной церкви Украины.

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Как передает корреспондент УНИАН, синод Православной церкви Украины под председательством предстоятеля ПЦУ митрополита Епифания заседает в митрополичьем доме.

На синод также приехал почетный патриарх ПЦУ Филарет. Он зашел в здание через отдельный вход. Синод проходит без участия прессы.

У входа на территорию заповедника собрались около сотни верующих в поддержку патриарха Филарета. Они держат в руках плакаты: "Епифаний, не разрушай церковь", "Филарет — наш патриарх".

Как сообщал УНИАН, патриарх Филарет заявил, что на первом заседании синода ПЦУ его якобы хотели отправить "на покой", то есть отстранить от дел. Он также считает, что такая попытка планируется снова. Филарет настаивает, что Украинская православная церковь Киевского патриархата еще существует – и ее надо сохранить, а потом добиться признания Украинской церкви патриархатом.