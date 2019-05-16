Языковой закон повышает квоту на украинский язык для телеканалов до 90%

Соответствующие нормы начнут действовать через пять лет после того, как закон вступит в силу, то есть в июле 2024 года.

Законом о государственном языке предусмотрено повышение квот на украинский язык на телевидении до 90% для общенациональных каналов и 80% - для местных.

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Соответствующие изменения содержат переходные положения документа, который сегодня официально опубликовали в "Голосе Украины", передает 112 ua. Устанавливается, что с июля 2024 года передачи или фильмы на украинском языке в эфире общенациональных каналов должны составлять 90% общей продолжительности вещания в промежутке между 7:00 и 18:00 и между 18:00 и 22:00.

Местные каналы должны обеспечить по крайней мере 80% вещания на украинском языке, в частности в каждом промежутке времени между 7:00 и 18:00 и 18:00 и 22:00.

Исключается норма, которой допускалось использование других языков без дублирования и озвучивания в выступлениях, интервью, комментариях, пояснениях лиц, участвующих в передаче, или же в отдельных репликах ведущих (дикторов) в объеме, обусловленном творческим замыслом передачи.

Напомним, закон о языковых квотах на телевидении начал действовать в октябре 2017 года. Устанавливалась квота 75% для общенациональных каналов и 60% - для местных.

Как сообщал УНИАН, сегодня в "Голосе Украины" был опубликован закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного № 2704-VIII. Закон вступает в силу через два месяца со дня его опубликования, кроме ряда положений, отсроченных на несколько лет.