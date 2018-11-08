Квота украиноязычных песен на радио выросла до 35%

По меньшей мере 35% песен, в том числе, в прайм-тайм, должны выполняться на украинском языке.

Вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко заявил, что с 8 ноября вступает в силу третий этап внедрения украинских квот на радио.

Об этом он написал в Twitter. "Сегодня вступает в силу третий этап внедрения украинских квот на радио - минимум 35% песен, в т.ч. в прайм-тайм, на украинском языке. Два года действия Закона - ни одна радиостанция не закрылась, новых замечательных песен на украинском во всех жанрах все больше", - написал Кириленко.

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Как известно, в 2016 году Верховная Рада проголосовала за увеличение украиноязычных квот на радио.

Сообщалось, что в течение первого года с момента вступления в силу доля песен на государственном языке составит 25%, начиная со второго года — 30%. С третьего года доля составит 35%.