Вербное воскресенье 2019: значение праздника, традиции и исцеляющие приметы

За неделю до Пасхи православные христиане отмечают Вербное воскресенье.

Вербное воскресенье - один из великих переходящих (отмечается каждый год в разную дату, в зависимости от Пасхи) церковных праздников. В 2019-м он приходится на 21 апреля. Этот праздник был введен в честь вхождения Иисуса Христа в Иерусалим накануне его страданий и распятия.

Вербное воскресенье: история праздника

Согласно преданию, в это день Иисус посетил Иерусалим, а местные жители встречали его, когда он въезжал в город на осле, устилая дорогу пальмовыми ветками и выкрикивая "Осанна!". Таким образом, Иисуса народ признал Мессией, а также это событие - символ входа сына человеческого в рай.

На так как на наших территориях пальмы не растут, их заменили на ветки вербы, символизирующие зарождение новой жизни и пробуждение природы.

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Какие существуют традиции в Вербное воскресенье

По традиции, в этот день проводится богослужение, на которое желательно прийти и помолиться, а также освятить веточки вербы. Отметим, что пришедшие в храм должны простоять до конца церковной службы с зажженной свечкой.

В этот день люди стараются освятить веточки вербы в церкви, ведь они считаются своеобразным оберегом дома - их вешают возле икон, что якобы приносит здоровье и достаток. Отметим, что выбрасывать их нельзя, даже если они завянут, разрешается только сжечь.

Выходя из церкви в Вербное воскресенье, люди легко касаются друг друга лозой, приговаривая:

Не я б’ю — верба б’є,

За тиждень — Великдень,

Недалечко — червоне яєчко!

Вербное воскресенье: что нельзя делать в этот день

Как и в любой церковный праздник, в Вербное воскресенье существует множество запретов: например, убирать в доме и работать. Нельзя шить, стирать, вышивать. В этот день вообще не рекомендовано заниматься физическим трудом. Но главное табу - в этот день запрещено ругаться, сквернословить и желать кому-либо зла.

Также существует народная примета, что в Вербное воскресенье нельзя расчесывать волосы: так можно навлечь на себя неприятности.

Народные приметы в Вербное воскресенье

Наши предки верили, что этот день может помочь бесплодным: женщина должна сама с утра срезать веточки вербы, освятить их в храме и хранить в доме. Это якобы должно помочь познать радость материнства.

В народе говорят, что в этот праздник можно исцелиться от разных болезней, искупавшись в отваре из свяченой вербы.

Считается, что комнатные растения, высаженные в Вербное воскресенье, хорошо растут и приносят в дом богатство.

Если в Вербное воскресенье тепло и сухо – летом будет большой урожай фруктов.

В Вербное воскресенье ударил мороз – год принесет много пшеницы.

Видео: Viktoria Maslennikova