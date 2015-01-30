В Сумах подожгли патриотическую кофейню, отдававшую всю прибыль на нужды АТО

В Сумах подожгли кафе, посетителями которого были волонтеры, бойцы АТО и неравнодушные горожане, которые стремились поддержать украинскую армию, сообщает ТСН.16:45.

Вся прибыль от продажи кофейных напитков шла на нужды Сумского артиллерийского полка "Ураган". Сине-желтая кофейня на колесах проработала три месяца.

Загорелась кофейня около двух ночи. Пламя заметили прохожие и вызвали спасателей и милицию. Предварительные выводы пожарных - патриотическое кафе подожгли. Так называемые "закладки" с зажигательной смесью нашли под тремя колесами.

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Владелец патриотической кофейни считает поджог - запугиванием патриотов. Сворачивать волонтерскую деятельность не собирается.

Напомним, 4 января ночью в Одессе произошел теракт. Взрыв прогремел на Гимназической улице возле здания, в котором находится Координационный центр помощи бойцам АТО.