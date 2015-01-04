В Одессе произошел взрыв в офисе Координационного центра помощи бойцам АТО

Об этом на своей странице в Facebook информирует сообщество "Автомайдан Одесса".

"Прогремел взрыв на Гимназической, 3. Взорвали "Координационный совет общественных организаций", пострадавших нет", - сказано в сообщении.

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В результате взрыва пострадали роллеты офиса Координационного центра помощи бойцам АТО, выбиты стекла в здании и здании напротив. Пострадала также припаркована рядом машина - у нее вырваны двери, сообщает Думская.

Милиция была на месте через минуту после взрыва - патрульные находились рядом с вызовом.