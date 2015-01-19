Боевики из артиллерии обстреляли Дебальцево: погиб 12-летний ребенок, 10 человек - ранены (фото, видео)
11:35, 19 января 2015Общество
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Боевики не прекращают обстреливать мирных жителей.
Боевики из артиллерии обстреляли Дебальцево / facebook.com/Vyacheslav.Abroskin
Сегодня, в 07.45, боевики своей артиллерией обстреляли Дебальцево.
Об этом сообщает начальник милиции Донецкой области Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook.
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"Повреждены дома в центральной части города. 10 жителей с ранениями различной степени тяжести доставлены в городскую больницу. В тяжелом состоянии девочка, 8 лет, и её мать, 1983 года рождения", - говорится в сообщении.
Боевики обстреляли Дебальцево
Также Аброськин сообщил о смерти 12-летнего мальчика и его отца.
Сотрудники Дебальцевского горотдела милиции помогают разбирать завалы.
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