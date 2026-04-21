От фаната до ведущего: ХАС в 'Караоке на майдане'

Артист признался, что новая роль для него - и вызов, и мечта.

Телеканал ТЕТ и "Королевский вкус" возвращают "Караоке на майдане" ради важной цели – поддержки реабилитационного центра "Титановые".

Новым ведущим культового шоу стал ХАС – украинский хип-хоп-исполнитель и телеведущий. Он родился 13 января 1991 года в Киеве. Его музыкальный вкус формировался с детства: от рок-классики, которую слушала мама, до украинского народного творчества, которое привила бабушка.

Музыкальную карьеру ХАС начал в 2015 году и за это время стал заметным представителем украинской хип-хоп сцены. В его творческом багаже – альбомы "#1", "Запретный альбом", "Дикий кач", "Мегаполис", "0322", "Блюзнерство" и "Второе пришествие", где современное звучание сочетается с личными историями и социальными темами.

Параллельно артист развивался как ведущий: работал в утреннем шоу "Хэппи утро" на радио "Хит ФМ" и телепроекте "Охотницы за чудесами", создавал собственные YouTube-шоу "Здибанки", "А он что? А она что?" и "Расскажи мне как". В 2025 году он стал соведущим утреннего шоу "Прокидайся!", еще увереннее утвердившись как телеведущий с живой подачей и теплым контактом со зрителем. Поэтому его появление в "Караоке на майдане" – логичный и одновременно ответственный шаг.

Однако этот сезон – не только о музыке и атмосфере праздника. У проекта есть важная социальная составляющая: поддержка реабилитационного центра "Титановые", который помогает украинским военным и ветеранам восстанавливаться после ранений. Здесь применяют комплексный подход – сочетают физическую, психологическую и социальную реабилитацию, помогая людям вернуться к активной жизни. Также в центре работают с инновационными методами протезирования, в частности с бионическими протезами, которые позволяют восстанавливать функциональность даже после сложных ампутаций.

"Караоке на майдане" присоединяется к поддержке не только финансово – в рамках большого сбора средств, но и через сам формат: на съемки будут приглашать военных и ветеранов. Зрители услышат их истории, а также будут петь вместе с ними на Контрактовой площади.

Именно поэтому для проекта важно, чтобы ведущий не просто работал на сцене, а тонко чувствовал людей – поддерживал атмосферу открытости, юмора и искренних эмоций. И ХАС органично соответствует этой роли: он хорошо чувствует современную культуру, музыкальные тренды и язык новой аудитории, обновляя формат без потери его души.

Сам артист признается, что новая роль для него – и вызов, и мечта:

"У меня есть страх, я понимаю ответственность, но думаю, что это будет классная история. Потому что я фанат "Караоке" с детства. Я был фанатом, есть и буду еще очень долго. Помню, когда я жил во Львове и выпрашивал: "Отвезите меня в Киев, чтобы я спел на "Караоке", – говорили: то денег нет, то ты еще маленький", – делится ХАС.

Сейчас он готовится к съемкам, перенимая опыт у Игоря Кондратюка. Для артиста это не просто новый этап, а возможность стать частью телевизионной истории, объединяющей украинцев через музыку.

Открытые съемки первого выпуска состоятся 25 апреля в 11:00 на Контрактовой площади в Киеве – присоединиться смогут все желающие.

А уже 10 мая в 11:00 обновленное "Караоке на майдане" выйдет в эфир телеканала ТЕТ. Впереди – новый сезон, новая энергия и новый голос в знакомом формате.

Вас также могут заинтересовать новости: