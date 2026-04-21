3 продукта с высоким содержанием витамина D, кроме лосося

В 85 граммах приготовленного дикого лосося-нерки содержится 570 международных единиц (МЕ) витамина D – или около 70% от рекомендуемой суточной нормы. Хотя лосось является отличным источником витамина D, но другие продукты могут содержать сопоставимое или даже большее количество этого витамина в одной порции.
Издание Very Well Health назвало три продукты, которые помогут получить нужное количество витамина D
Радужная форель
Размер порции: 85 граммов
Витамин D: 645 МЕ
Радужная форель – это пресноводная рыба, богатая витамином D. Большинству людей достаточно одной порции форели, чтобы покрыть суточную норму потребления.
Помимо витамина D, радужная форель также является отличным источником высококачественного белка, омега-3 жирных кислот и важных минералов, таких как селен и калий.
Масло печени трески
Размер порции: 1 столовая ложка
Витамин D: 1360 МЕ3
Масло печени трески – это добавка, которая является отличным источником витамина D. Одна столовая ложка обеспечивает почти двойную суточную норму потребления.
Помимо впечатляющего содержания витамина D, масло печени трески также богато витамином A и омега-3 жирными кислотами, которые играют ключевую роль в работе иммунной системы, здоровье глаз и снижении воспаления.
Скумбрия
Размер порции: 85 г
Витамин D: 388 МЕ
Помимо витамина D, атлантическая скумбрия богата омега-3 жирными кислотами, которые поддерживают работу мозга и здоровье сердца, а также содержит значительное количество витаминов группы B, в частности витамина B12, который помогает поддерживать энергию и здоровье нервной системы.
Другие продукты, богатые витамином D
Витамин D содержится в нескольких продуктах, включая рыбу, говяжью печень, яичный желток и сыр, а также:
- консервированный тунец (85 г) - 68 МЕ;
- сельдь (85 г) - 182 МЕ;
- тилапия (1 филе) - 130 МЕ;
- камбала (85 г) - 118 МЕ;
- яйца (2, омлет) - 88 МЕ;
- сардины (2 сардины) - 46 МЕ;
- грибы (половина стакана, подвергнутые воздействию ультрафиолетового излучения) - 366 МЕ;
- молоко 2%, обогащенное (1 стакан) - 120 МЕ;
- обогащенный йогурт (1 стакан) - 127 МЕ;
- апельсиновый сок, обогащенный (1 стакан) - 100 МЕ;
- соевое, миндальное или овсяное молоко, обогащенное (1 стакан) - 100–144 МЕ;
- американский сыр (обогащенный, один ломтик) - 84 МЕ;
- хлопья, обогащенные (одна порция) - 80 МЕ.
