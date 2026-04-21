3 продукта с высоким содержанием витамина D, кроме лосося

Витамин D жизненно необходим для человека.

В 85 граммах приготовленного дикого лосося-нерки содержится 570 международных единиц (МЕ) витамина D – или около 70% от рекомендуемой суточной нормы. Хотя лосось является отличным источником витамина D, но другие продукты могут содержать сопоставимое или даже большее количество этого витамина в одной порции.

Издание Very Well Health назвало три продукты, которые помогут получить нужное количество витамина D

Радужная форель

Размер порции: 85 граммов

Витамин D: 645 МЕ

Радужная форель – это пресноводная рыба, богатая витамином D. Большинству людей достаточно одной порции форели, чтобы покрыть суточную норму потребления.

Помимо витамина D, радужная форель также является отличным источником высококачественного белка, омега-3 жирных кислот и важных минералов, таких как селен и калий.

Масло печени трески

Размер порции: 1 столовая ложка

Витамин D: 1360 МЕ3

Масло печени трески – это добавка, которая является отличным источником витамина D. Одна столовая ложка обеспечивает почти двойную суточную норму потребления.

Помимо впечатляющего содержания витамина D, масло печени трески также богато витамином A и омега-3 жирными кислотами, которые играют ключевую роль в работе иммунной системы, здоровье глаз и снижении воспаления.

Скумбрия

Размер порции: 85 г

Витамин D: 388 МЕ

Помимо витамина D, атлантическая скумбрия богата омега-3 жирными кислотами, которые поддерживают работу мозга и здоровье сердца, а также содержит значительное количество витаминов группы B, в частности витамина B12, который помогает поддерживать энергию и здоровье нервной системы.

Другие продукты, богатые витамином D

Витамин D содержится в нескольких продуктах, включая рыбу, говяжью печень, яичный желток и сыр, а также:

консервированный тунец (85 г) - 68 МЕ;

сельдь (85 г) - 182 МЕ;

тилапия (1 филе) - 130 МЕ;

камбала (85 г) - 118 МЕ;

яйца (2, омлет) - 88 МЕ;

сардины (2 сардины) - 46 МЕ;

грибы (половина стакана, подвергнутые воздействию ультрафиолетового излучения) - 366 МЕ;

молоко 2%, обогащенное (1 стакан) - 120 МЕ;

обогащенный йогурт (1 стакан) - 127 МЕ;

апельсиновый сок, обогащенный (1 стакан) - 100 МЕ;

соевое, миндальное или овсяное молоко, обогащенное (1 стакан) - 100–144 МЕ;

американский сыр (обогащенный, один ломтик) - 84 МЕ;

хлопья, обогащенные (одна порция) - 80 МЕ.

