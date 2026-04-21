Скандальное задержание в Одессе: Сырский отстранил начальников областного и районного ТЦК

В связи с задержанием военнослужащих групп оповещения ТЦК и СП в Одессе от исполнения служебных обязанностей отстранены начальник Одесского областного ТЦК и СП, а также руководитель Пересипского районного военкомата. Об этом заявили в пресс-службе Сухопутных войск ВС Украины.

"В связи с задержанием сотрудниками Управления внутренней безопасности Службы безопасности Украины военнослужащих групп оповещения Пересипского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки в Вооруженных Силах Украины начато служебное расследование", – говорится в сообщении.

Отмечается, что решением Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины начальник Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки, а также начальник Пересипского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки отстранены от исполнения служебных обязанностей.

Кроме того, начальнику Главного управления Военной службы правопорядка ВСУ поручено провести служебное расследование по данному факту.

"Подчеркиваем, что любые нарушения законодательства, превышение служебных полномочий или противоправные действия недопустимы и должны получить соответствующую правовую оценку. Правоохранительным органам оказывается всестороннее содействие в проведении соответствующих проверок и расследований", – говорится в заявлении.

Задержание сотрудников ТЦК в Одессе

Напомним, 21 апреля в Одессе задержали, по предварительным данным, 8 сотрудников районного ТЦК и СП, которые вымогали деньги у мужчины. Потерпевший, якобы имеющий соответствующие документы военного учета, обратился в СБУ с заявлением о вымогательстве денег. В социальных сетях появилось видео, снятое очевидцами задержания. По неофициальной информации, задержанные вымогали 30 тыс. долларов у человека, которого затолкали в свой микроавтобус.

Впоследствии в Одесском областном ТЦК и СП подтвердили задержание военнослужащих одного из районных военкоматов и заверили, что сотрудничают с уполномоченными правоохранителями для выяснения всех деталей происшествия. В то же время в областном военкомате просят не распространять непроверенную информацию.

