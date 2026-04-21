Люди, рожденные в 80-х и 90-х годах, обладают одним преимуществом в воспитании детей

Можно сказать, что детям таких родителей очень повезло.

Взрослые, родившиеся в 80-х и 90-х годах и выросшие на видеоиграх, теперь стали родителями и обладают удивительным преимуществом в воспитании детей.

Психологи проанализировали как присутствие видеоигр в жизни человека влияет на воспитание детей, пишет Gry-online. Исследователи университета Клемсона отметили, что родившиеся в 80-х или 90-х годах в подростковом возрасте активно играли в видеоигры, которое на то время были на пике популярности. Теперь же у большинства этих людей уже есть дети.

В связи с этим учные проанализировали на репрезентативной группе людей в возрасте 30-40 лет влияние видеоигр на их навыки отцовства.

Видео дня

Что показало исследование

Родители, выросшие на видеоиграх, чаще знакомят своих детей с миром цифровых развлечений. Это помогает преодолеть возможные разногласия и позволяет детям быть более открытыми к новому.

Некоторые назвали этот метод общения сомнительным, поскольку он может подорвать авторитет родителей. Однако исследования доказали обратное - совместная игра показывае общие навыки, позволяет учиться на ошибках и улучшает общение. В результате растет уровень доверия между родителем и ребенком, укрепляются семейные узы, которые были более жесткими десятилетия назад.

Совместная игра также способствует обсуждению тем, выходящих за рамки видеоигры. Это способствует взаимопониманию между родителями и детьми.

Таким образом, как показало исследование, совместное времяпрепровождение за компьютером или игровой приставкой может укрепить связь, доверие и улучшить общение с ребенком.

Другие новости о поспитании детей

Ранее эксперт назвала 6 простых правил, как уложить ребенка спать. Она рассказала, как правильно укладывать ребенка спать, чтобы это не стало испытанием ни для родителей, ни для самого ребенка.

Также ученые назвали 7 правильных моделей поведения родителей. Они отметили, что помочь детям вырасти счастливыми, самодостаточными и независимыми - задача относительно простая.

Вас также могут заинтересовать новости: