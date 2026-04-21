В Одессе со стрельбой задержали сотрудников ТЦК, - источник

Представители спецслужбы положили подозреваемых на асфальт лицом вниз.

В Одессе с применением оружия задержали сотрудников одного из районных Территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

Как подтвердил УНИАН источник в СБУ, сегодня в городе произошло задержание представителей военкомата, которых, по предварительным данным, подозревают в вымогательстве.

В соцсетях сейчас тиражируется видео, на котором можно увидеть, как силовики задерживают мужчин в военной форме. На кадрах запечатлено, как неизвестные лежат на асфальте лицом вниз. Также были слышны звуки выстрелов.

Отмечается, что "жесткое задержание" происходило на улице Балковской. Якобы спецслужба задержала сотрудников ТЦК и СП, которые передвигались в двух микроавтобусах, и во время задержания у них нашли биты, кастеты и крупную сумму денег.

Свидетелями происшествия стали одесситы, находившиеся неподалеку от места задержания. На видео слышно, как кто-то комментирует происходящее и отмечает, что это "известный в городе микроавтобус". Сотрудники ТЦК, находившиеся в нем, пытались скрыться от СБУ, но были задержаны.

Также появилась информация , что задержанные якобы вымогали $30 тыс. у жителя города, которого перед этим насильно затолкали в микроавтобус и угрожали ему оружием.

По другой информации, речь идет о значительно большей сумме, а потерпевший, который якобы имеет документы, дающие право на отсрочку, заранее обратился в правоохранительные органы. Сегодня задержаны, по предварительным данным, 8 сотрудников районного ТЦК.

Другие инциденты с сотрудниками ТЦК и СП

Как писал УНИАН, должностному лицу ТЦК и СП в Ивано-Франковской области сообщено о подозрении в связи с избиением военнообязанного во время медосмотра. Речь шла о том, что военнообязанного доставили в ТЦК для уточнения военно-учетных данных, а затем вместе с другими гражданами направили в местную больницу для прохождения военно-врачебной комиссии.

Во время медосмотра мужчина отказался проходить флюорографию, в ответ на это заместитель начальника ТЦК начал его избивать, в частности пять раз ударил потерпевшего в область паха. В результате потерпевшему нанесены тяжкие телесные повреждения, повлекшие за собой необходимость хирургического удаления одного из органов (орхиэктомия).

Вас также могут заинтересовать новости: