Палатный: 'Украинская команда' передала 'скорую помощь' батальону Героя Украины Федора Киселара

Волонтерский штаб "Украинская команда" передал автомобиль скорой помощи батальону беспилотных систем 91 отдельной Ахтырской бригады поддержки, которым командует Герой Украины Федор Киселар. Об этом сообщил руководитель "Украинской команды" Артур Палатный.

"Украинская команда" передала машину скорой помощи батальону беспилотных систем 91 бригады ВСУ. Уверен, что эта "скорая" поможет бойцам чувствовать себя защищенными и сохранит жизни", - написал Палатный.

Руководитель "Украинской команды" вручил ключи от автомобиля легендарному комбату, Герою Украины Федору Киселару.

"Он стал примером несокрушимости для всех нас. После тяжелого ранения не сломался, не списался, а вернулся в строй. И продолжает бить врага на разных участках фронта. Потому что он - настоящий воин и патриот", - отметил Палатный.

Федор Киселар поблагодарил за поддержку всех, кто продолжает донатить на ВСУ.

"Благодарю "Украинскую команду" и лично моего друга Артура Палатного за поддержку и помощь. Спасибо каждому украинцу. Даже маленькая часть вашей помощи очень важна для нас. Доспехи воина всегда тяжелее, чем ошейник раба. Поэтому вместе до Победы!" – сказал Федор Киселар.

Ранее сообщалось, что "Украинская команда" с начала полномасштабного вторжения передала на передовую более сотни разных автомобилей, 4000 БпЛА, сотни генераторов и зарядных станций и другое оборудование.

