'Киллхаус', 'Майкл' и 'Хронология воды': главные кинопремьеры этой недели

Главными премьерами в кинотеатрах на этой неделе станут украинский военный экшн "Киллхаус" режиссера Любомира Левицкого и музыкальная биографическая драма "Майкл" о "короле поп-музыки" Майкле Джексоне.

Кроме того, на больших экранах можно будет посмотреть режиссерский дебют Кристен Стюарт – биографический психологический триллер "Хронология воды", а также исторический экшн "Империя песков" со звездой Marvel Энтони Маки.

Тем временем, онлайн на Netflix выйдет напряженный триллер о выживании "Вершина" с Шарлиз Терон и Тароном Эджертоном в главных ролях.

Киллхаус

Killhouse (Украина, 2026, военный/экшн)

В основе сюжета фильма – реальная история первого в мире спасения с помощью дронов, когда гражданская супружеская пара и известная американская журналистка попадают в эпицентр спасательной операции, проводимой спецподразделением 3 ОШБр, СБУ и ГУР. Задачей операции было вытащить раненую супружескую пару с перекрестка на оккупированной территории, где их автомобиль попал под яростный обстрел врага. Однако все чрезвычайно осложнилось, когда выяснилось, что на кону – жизнь еще одного человека: их 14-летней дочери, которая оказалась в заложниках у оккупантов. Операция привлекает внимание всего мира благодаря стриму известной американской журналистки, которая в то время находилась неподалеку, создавая сюжет о работе иностранного легиона на войне. Звездная журналистка сталкивается с трудным выбором: уехать со спецотрядом ЦРУ, прибывшим ее эвакуировать, или рискнуть жизнью, совершить настоящий подвиг и узнать, кто она на самом деле.

Главные роли в фильме сыграли известные украинские актеры – Сергей Стрельников ("Бесславные крепостные", "Довбуш"), Александра Сорока ("Ну мам"), Денис Капустин ("После зимы"), Валерий Величко ("После зимы"), Павел Текучев ("Вечник", "Когда ты выйдешь замуж", "Корпорат"), Михаил Кришталь ("Крашанка", "Слуга народа 2") и другие.

Американская журналистка Одри МакАлпайн сыграла в фильме саму себя.

Снял картину украинский режиссер Любомир Левицкий ("Штольня", "Тени незабытых предков", "#SelfieParty", "Сумасшедшая свадьба 3", "Мы были рекрутами").

Майкл

Michael (США, Великобритания, 2026, драма/музыка/биография)

Поклонники "короля поп-музыки" Майкла Джексона впервые увидят на больших экранах историю его жизни, начиная с выступлений в составе группы Jackson 5, через конфликты с семьей и до смерти за несколько недель до последнего тура.

Образ легендарного музыканта в фильме воплотил американский певец и танцор Джаафар Джексон – реальный племянник Майкла Джексона.

Также в фильме задействованы Колман Доминго ("Кэндимен", "Нация убийц", "Синг-Синг", "Бегущий человек", сериал "Эйфория"), Майлз Теллер ("Фантастическая четверка", "Топ Ган: Меверик", "Ущелье", "Вечность"), Лора Герриер ("Человек-паук: Возвращение домой", "Черный куклуксклановец"), Кэт Грэм (сериал "Дневники вампира"), Джессика Сула ("Сплит", сериал "Скинс") и другие.

Снял картину американский режиссер Антуан Фукуа ("Тренировочный день", "Слезы солнца", "Король Артур", "Падение Олимпа", "Великолепная семерка", франшиза "Великий уравнитель").

Неожиданный предварительный показ фильма состоялся 10 апреля 2026 года на CinemaCon, первые отзывы были положительными.

Хронология воды

The Chronology of Water (США, Великобритания, Франция, Латвия, 2025, драма/биография)

Фильм основан на реальной истории перспективной американской олимпийской пловчихи Лидии Юкнавич, которая сбегает из дома от жестокого отца и детства, полного насилия. Благодаря стипендии на обучение она попадает в Техас, где должна принять участие в соревнованиях. Вместо этого девушка оказывается в водовороте любовных экспериментов, токсичных отношений и зависимости. Так она теряет все, но благодаря писательству находит свой голос и преодолевает проблемное прошлое.

Главную роль в картине сыграла английская актриса Имоджен Путс ("28 недель спустя", "Джейн Эйр", "Ночь страха", "Вивариум", "Черное Рождество", "Отец").

Также в фильме задействованы Джеймс Белуши ("Кудряшка Сью", "К-9", "Колесо чудес", сериал "Твин Пикс"), Тора Берч ("Красота по-американски", сериал "Ходячие мертвецы"), Чарли Каррик ("Ученик. История Трампа", сериал "Борджиа"), Том Старридж ("Мадам Клико", сериал "Песочный человек") и другие.

Фильм стал полнометражным режиссерским дебютом для голливудской звезды и номинантки на "Оскар" Кристен Стюарт (сага "Сумерки", "Персональный покупатель", "Против всех врагов: история Джин Сиберг", "Ангелы Чарли", "Спенсер: Тайна принцессы Дианы", "Любовь, ложь и кровопролитие").

Мировая премьера фильма состоялась на Каннском кинофестивале 2025 года. Критики оценили его положительно.

В настоящее время оценка фильма на IMDb составляет 6,4 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes у него 90% одобрения от критиков с отметкой "Сертифицированная свежесть" и 68% от зрителей. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 78 из 100 баллов (соответствует характеристике "в целом положительные отзывы"), а широкая аудитория – в 60 из 100 баллов (соответствует характеристике "смешанные или средние отзывы").

Империя песков

Desert Warrior (США, Саудовская Аравия, 2025, драма/история/экшн)

События фильма происходят в 7 веке на территории Аравийского полуострова, во времена разрозненных племен и кровожадных завоевателей. Чтобы спасти свой народ от гнета Сасанидской империи, принцесса должна пройти через ад безжалостной пустыни и доверить свою жизнь загадочному воину. Она объединит тех, кто веками враждовал между собой, чтобы дать последний бой могущественному врагу. Битва при Зу-Кари – это не просто война за территорию, это рождение новой эры.

Главные роли в фильме сыграли Энтони Маки (Сэм Уилсон / Сокол / Капитан Америка в фильмах Marvel), Бен Кингсли ("Список Шиндлера", "Предвестники бури", "Остров проклятых", "Железный человек 3", "Шан-Чи и легенда десяти колец"), Айша Харт (сериалы "Атлантида", "Дорога на кладбище"), Шарлто Копли ("Девятый округ", "Команда А", "Олдбой", "Манкимен") и другие.

Вершина

Apex (США, Великобритания, Исландия, 2026, триллер о выживании)

В центре сюжета фильма – женщина по имени Саша, которая, переживая личную утрату, решает испытать свои силы в суровой дикой природе Австралии. Но внезапно оказывается, что помимо стихии ей угрожает безжалостный и смертоносный "хищник" – безумный серийный убийца, который предлагает ей поиграть в "кошки-мышки".

Главные роли в картине сыграли оскароносная Шарлиз Терон ("Адвокат дьявола", "Монстр", "Прометей", "Безумный Макс: Дорога ярости", "Сенсация", франшизы "Старая гвардия", "Форсаж") и номинант на "Оскар" Тарон Эджертон ("Рокетмен", "Ручная кладь", франшиза Kingsman, сериалы "Черная птица", "Дым").

Еще одну роль в фильме сыграл австралиец Эрик Бана ("Падение "Черного ястреба", "Халк", "Троя", "Мюнхен", "Звездный путь", "Король Артур: Легенда меча").

Снял новинку исландский режиссер Бальтазар Кормакур, для которого это уже не первый фильм о выживании – до этого он срежиссировал триллеры "Эверест", "В плену стихии" и "Зверь".

Фильм станет доступен на Netflix с 24 апреля 2026 года.

