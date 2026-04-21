Ночью температура в Украине упадет до 'минусов': какие области подморозит (карта)

Синоптики объявили I и II уровни опасности.

В ближайшую ночь в Украине ожидаются заморозки не только на земле, но и в воздухе. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"Ночью 22 апреля в большинстве областей в воздухе заморозки 0°...-3° (II уровень опасности, оранжевый)", – предупреждают синоптики.

Также в Закарпатской, Одесской, Николаевской и Херсонской областях на поверхности почвы заморозки 0°...-5°. В связи с этим введен I уровень опасности, желтый.

Погода завтра - прогноз на 22 апреля

22 апреля с севера Европы на территорию Украины продолжит поступать холодный воздух, поэтому ночью в большинстве областей ожидаются заморозки. Однако днем при малооблачной погоде воздух будет прогреваться.

По данным синоптиков, в среду в Украине будет преобладать погода без осадков, только в восточные области атмосферный фронт принесет дожди. Днем в Карпатах пройдет небольшой дождь и мокрый снег.

В течение суток будет переменная облачность. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Ночью в воздухе заморозки 0°...-3°, в большинстве южных областей температура составит +1°...+6°, на поверхности почвы заморозки 0°...-3°. Днем в Украине воздух прогреется до +8°...+13°, в Карпатах термометры покажут +3°...+8°.

