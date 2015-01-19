На выходные боевики из тяжелой артиллерии обстреляли Луганскую область, ранена женщина

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы Луганской облгосадминистрации Геннадия Москаля, объявленные 17 января договоренности о прекращении огня в Луганской области на период Крещения (18 и 19 января) сорваны боевиками. Вчера во второй половине дня населенные пункты и места дислокации силовиков на контролируемой Украиной территории области подверглись интенсивному обстрелу из артиллерии, минометов, «Градов» и стрелкового оружия.

В зоне обстрела оказались Трехизбенка (несколько обстрелов артиллерией и минометами, информация о разрушениях и пострадавших выясняется), Счастье (обстрел из артиллерии местности возле автостанции, поврежден фасад здания), Тошковка (артиллерийский обстрел со стороны оккупированного казаками Кировска, в селе повреждены три жилых дома и две квартиры в многоэтажном доме), Попасная (около 18.00 - обстрел из артиллерии, разрушений инфраструктуры нет), Станица Луганская и Валуйское (несколько обстрелов артиллерией и минометами, информация о пострадавших выясняется).

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В Горском, которое обстреляли из артиллерии около 12.00, осколочные ранения получила 83-летняя женщина, сейчас она находится в больнице.

Крымское Новоайдарского района в течение вчерашнего дня дважды обстреляли из «Градов», последний - в 22.00. Снаряды взорвались на окраине, разрушений жилого сектора и инфраструктуры не зафиксировано.

В первой половине дня электричество успели восстановить, поэтому свет, центральная вода, а также газ в Крымском есть. Сейчас в окрестностях села продолжаются перестрелки из автоматического оружия между боевиками и украинскими силовиками.