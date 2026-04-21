Netflix показал первый кадр 3-го сезона сериала 'Уэнсдей'

Стало известно, в каком городе будут снимать фильм.

Еще в феврале этого года стриминговый гигант Netflix официально начал производство третьего сезона сериала "Уэнсдей" и объявил список актеров. Однако создатели держали в секрете подробности сюжета будущей ленты, а на днях они все же опубликовали первый кадр со съемочной площадки.

На официальной странице в Instagram появилось фото с главной героиней, которую играет Дженна Ортега. Актриса позирует у Эйфелевой башни в Париже и держит лист бумаги. Кстати, рядом на мотоцикле лежит ее друг – бесплотная рука, которая является ключевым членом семьи Аддамсов.

"Из Парижа, с ужасом", – подписали снимок создатели сериала.

К слову, второй сезон "Уэнсдей" закончился тем, что главная героиня отправилась на поиски подруги и соседки по комнате Энид, которая застряла в волчьей форме и сбежала в дикую природу. Как именно будут развиваться события дальше в Париже – пока неизвестно.

Напомним, что в третьем сезоне также будут сниматься новые актеры, в частности, Ева Грин в роли тети Офелии, а также Уайнона Райдер, Эндрю Маккарти, Джеймс Лэнс и многие другие. Альфред Гоф и Майлз Миллар выступают шоураннерами, а Тим Бёртон продолжает свою работу в качестве режиссера.

