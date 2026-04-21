'Без образ, но…': эти фразы всегда говорят люди с низким IQ

Эксперты обратили внимание на языковые обороты, которые заменяют факты эмоциями.

То, как человек формулирует свои мысли, может многое рассказать о его уровне мышления и способности анализировать информацию. Об этом заявляют психологи, в частности профессор Кэтрин Кинзлер, отмечая, что речь отражает не только эмоции, но и интеллектуальные привычки, пишет портал Blikk.

Существует ряд распространенных фраз, которые могут указывать на недостаток аргументации, логики или эмоциональной зрелости.

Фразы, которые могут сигнализировать о проблемах с аргументацией

Среди таких высказываний эксперты выделяют:

"Это очевидно" – часто используется вместо объяснений;

"Ты знаешь, о чем я" – может свидетельствовать о нечеткой формулировке мысли;

"Я просто говорю" – способ уйти от ответственности за сказанное;

"Все это знают" – обобщение без доказательств.

Также в список входят фразы типа "поверь мне", "без обид, но…" или "что угодно", которые нередко применяются для давления или завершения дискуссии без аргументов.

Перекладывание ответственности и эмоциональное давление

По словам социального психолога Питера Дитто, некоторые из этих фраз являются своеобразным "когнитивным сокращением", когда человек перекладывает необходимость объяснять свою позицию на собеседника.

Другие выражения, такие как "погугли сам" или "все об этом говорят", могут свидетельствовать об отсутствии проверенных фактов и склонности полагаться на слухи или чужое мнение.

Эксперты отмечают, что использование подобных фраз не является прямым доказательством низкого интеллекта, однако может указывать на привычки мышления, которые мешают конструктивному диалогу.

