В одесском ТЦК подтвердили задержание своих сотрудников и сделали заявление

Общественность и СМИ призвали воздерживаться от поспешных выводов и распространения непроверенной информации.

В Одесском областном Территориальном центре комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) подтвердили задержание сотрудников одного из районных военкоматов.

Об этом говорится в заявлении ТЦК и СП. Отмечается, что на данный момент подтвержден факт задержания сотрудников одного из районных ТЦК и СП Одессы представителями правоохранительных органов.

"Руководством Одесского областного ТЦК и СП обеспечивается полное взаимодействие с уполномоченными правоохранителями для выяснения всех деталей. Наша позиция остается неизменной: мы заинтересованы в полной прозрачности и объективном расследовании. Любые нарушения закона в рядах ВСУ недопустимы, а системная очистка структуры от лиц, дискредитирующих службу, является нашим приоритетом", – подчеркнули в ТЦК.

В то же время руководство областного ТЦК призвало общественность и СМИ воздерживаться от преждевременных выводов и распространения непроверенной информации и обещает обнародовать дополнительные разъяснения после получения и уточнения официальных данных.

"Одесский областной ТЦК и СП работают в штатном режиме", – говорится в заявлении.

Задержание сотрудников ТЦК в Одессе

Как писал УНИАН, сегодня, 21 апреля, в Одессе с применением оружия задержали сотрудников одного из районных ТЦК и СП. По данным источника в СБУ, по предварительным данным, представители военкомата требовали деньги у мужчины, который якобы имеет документы, дающие право на отсрочку от военной службы.

В соцсетях появились видео, на которых можно увидеть, как силовики задерживают мужчин в военной одежде. Неизвестные лежат на асфальте лицом вниз на улице Балковской.

По неофициальной информации, задержанные якобы требовали не менее $30 тыс. у мужчины, которого затолкали в свой микроавтобус. Потерпевший заранее обратился в правоохранительные органы. Предварительно, сегодня на улице задержаны 8 человек.

