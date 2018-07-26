Конец "паспортного коллапса": в Украине исчезли очереди за биометрическими загранпаспортами

В ГМС сообщили, что очередей на изготовление паспортов нет, и с января 2015 года в Украине уже оформлено около 9,5 млн иностранных биометрических паспортов.

Очереди на персонализацию загранпаспортов на полиграфкомбинате "Украина" полностью ликвидированы, документы выдаются гражданам вовремя по всей Украине.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга заявил председатель Государственной миграционной службы (ГМС) Максим Соколюк.

"На сегодняшнее утро в Украине нет очередей на изготовление биометрических загранпаспортов. Все граждане получают документы вовремя", - сказал он.

Также, по словам председателя ГМС, сейчас наблюдается небольшое уменьшение спроса на изготовление документов.

Он напомнил, что на полиграфкомбинате "Украина" в январе этого года была введена в эксплуатацию дополнительная линия персонализации документов, что позволило более чем вдвое увеличить количество загранпаспортов, которые персонализирует предприятие ежесуточно.

По словам Соколюка, меры, принятые после резкого роста спроса, начиная с введения безвизового режима с ЕС, позволяют ежедневно оформлять более 20 тыс. загранпаспортов и более 5 тыс. ID-карточек.

«В целом на сегодняшний день уже оформлено около 9,5 млн биометрических паспортов для выезда за границу и почти 2 млн ID-карт», - сообщил глава ГМС.