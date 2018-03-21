Нет "книжечкам": Кабмин поручил выдавать украинцам паспорта исключительно в виде ID-карт

16:08, 21 марта 2018
Общество
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Паспорта в &quot;книжном&quot; формате выдавать не будут / фото УНИАН

Соответствующее постановление было принято на заседании правительства в среду.

В частности, принятое решение исключает норму постановления Кабинета министров от 25 марта 2015 года, которая разрешала до завершения работы по обеспечению в полном объеме территориальных подразделений Государственной миграционной службы необходимыми техническими средствами выдавать паспорта в «книжном» формате.

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Согласно пояснительной записке к постановлению, решение принято в связи с обеспечением подразделений Миграционной службы техническими средствами в полном объеме.

Как сообщал УНИАН, с 1 ноября 2016 года все граждане Украины могут оформить внутренний паспорт в виде ID-карты со встроенным бесконтактным электронным чипом, на который записаны персональные и биометрические данные, включая прописку и семейное положение.

По данным Министерства внутренних дел, по состоянию на средину февраля было оформлено более 1,5 млн паспортов граждан Украины в виде ID-карт.

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Теги: #Кабмин#паспорта#Государственная миграционная служба