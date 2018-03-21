Нет "книжечкам": Кабмин поручил выдавать украинцам паспорта исключительно в виде ID-карт

Государственная миграционная служба имеет все технические возможности для полного перехода на новый вид документов с отказом от паспортов в виде "книжечки".

Кабинет министров Украины поручил Государственной миграционной службе выдавать паспорта гражданина Украины исключительно в виде ID-карты.

Соответствующее постановление было принято на заседании правительства в среду.

В частности, принятое решение исключает норму постановления Кабинета министров от 25 марта 2015 года, которая разрешала до завершения работы по обеспечению в полном объеме территориальных подразделений Государственной миграционной службы необходимыми техническими средствами выдавать паспорта в «книжном» формате.

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Согласно пояснительной записке к постановлению, решение принято в связи с обеспечением подразделений Миграционной службы техническими средствами в полном объеме.

Как сообщал УНИАН, с 1 ноября 2016 года все граждане Украины могут оформить внутренний паспорт в виде ID-карты со встроенным бесконтактным электронным чипом, на который записаны персональные и биометрические данные, включая прописку и семейное положение.

По данным Министерства внутренних дел, по состоянию на средину февраля было оформлено более 1,5 млн паспортов граждан Украины в виде ID-карт.