В МВД показали, как работает биометрический контроль на границе (видео)

14:42, 27 декабря 2017
Общество
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В ведомстве отметили, что это быстрая процедура. Речь идет о биометрических данных, включая отпечатки пальцев, цифровую фотографию.

Биометрический контроль на границе Украины будет действовать для граждан из 71 страны / скриншот facebook.com/mvs.gov.ua

В МВД показали, как работает биометрический контроль на границе. Соответствующий ролик опубликован на странице ведомства в Facebook.

Ранее сообщалось, что биометрический контроль на границе будет действовать для граждан 71 страны, откуда могут исходить угрозы для украинцев и национальной безопасности Украины. Система заработает с 1 января 2018 года.

Она заработает в 157 международных пунктах пропуска для наземного транспорта и в аэропортах. Система не только позволяет контролировать срок пребывания в стране, но и подключена к базам Интерпола.

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Сегодня, 27 декабря, в тестовом режиме на границе с Россией начал работать биометрический контроль

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