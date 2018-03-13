На Львовщине задержали владельца немецкого клуба, который пытался вывезти украинок в секс-рабство (видео)

Задержанному грозит 12 лет лишения свободы.

На Львовщине в пункте пропуска Краковец правоохранители задержали гражданина Германии – владельца одного из местных ночных клубов. В своем микроавтобусе 39-летний мужчина пытался вывезти четырех молодых девушек. За час специфической работы в интим-сфере немец обещал им 200 евро и хорошие условия проживания.