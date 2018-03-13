Не стало Олеся Терещенко: самые важные факты из жизни известного журналиста (видео)

Украинцы знают Олеся Терещенко еще со времен, как он был ведущим ТСН в конце 90-х.

Умер известный телеведущий Олесь Терещенко. Ему было 43 года. Украинцы знают Олеся еще со времен, как он был ведущим ТСН в конце 90-х. С 2009 года Терещенко работал ведущим на Первом национальном.

В 2017 Олесь обратился к украинцам с просьбой помочь в лечении онкозаболевания. Он стойко боролся с недугом и не терял оптимизма. После выздоровления журналист планировал вернуться на экраны. Однако этому было не суждено случиться.

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Прощание с Олесем Терещенко состоится 14 марта в Киеве.