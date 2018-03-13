Умер известный телеведущий Олесь Терещенко: названа дата похорон

У Терещенко были планы на 2018-й год по новому проекту на Суспільному.

Заслуженный журналист Украины, ведущий UA:Первый Олесь Терещенко умер в 43 года после долгой борьбы с онкозаболеванием.

Об этом сообщил глава Суспільного Зураб Аласания, передает "Громадське". По его словам, Терещенко умер вечером 12 марта.

Читайте также"Не выдержало сердце": умер отец заключенного в России Сущенко

"У него была просьба, чтобы его похоронили или рядом с отцом на кладбище на Нивках, или это будет "Байковое", — сказал Аласания.

Похороны Терещенко должны состояться 14 марта. "Он мужественно и долго боролся, ни разу не скулил. Ему помогали не только Суспільне, но и коллеги с "1+1", — добавил глава НСТУ.

По словам Зураба Аласании, у Терещенко были планы на 2018-й год относительно нового проекта на Суспільном, он планировал вернуться на экраны после выздоровления.

Архиепископ Обуховский Иона (Черепанов) сообщил на своей странице в Facebook, что обряд отпевания состоится в Свято-Троицком Ионинском монастыре 14 марта.

В сообщении телеканала UA:Перший в Facebook говорится, что Олесь Терещенко умер 12 марта в 18.40. "Олесь боролся с онкологическим заболеванием, проходил курсы химиотерапии и, несмотря на сложную болезнь, не терял оптимизма и веры, что совсем скоро вернется на экраны с программой "Про головне" на UA:Перший", - отметили на телеканале.

В свое время Олесь Терещенко был ведущим программы ТСН на телеканале "1+1", а затем возглавил отдел международных новостей. В последние годы работал на национальном телевидении - канале UA:Перший. Олесю Терещенко было 43 года.