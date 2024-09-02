Корабль затонул во время Первой мировой войны в результате атаки немецкой подводной лодки.

В Шотландии охотники за затонувшими кораблями нашли обломки британского военного судна, которое было потоплено немецкой подводной лодкой в Северном море почти 110 лет назад, пишет Live Science.

По словам охотников, это обломки крейсера HMS Hawke, который имеет длину 118 метров. Он быстро затонул с 524 людьми на борту после того, как 15 октября 1914 года в него попала торпеда с подводной лодки.

"Примерно 70 членов экипажа военного корабля выжили, спасшись в спасательных шлюпках, но количество погибших все равно было огромным. Это было очень рано - начало Первой мировой войны", - отметил в интервью Live Science Кевин Хит, исследователь из оркнейской группы Lost in Waters Deep, базирующейся в Оркни. Видео дня

Он добавил, что британцы тогда не знали, что подводные лодки имеют достаточно дизельного топлива, чтобы добраться до Шотландии. Уже к концу Первой мировой войны немецкие подводные лодки имели еще больший радиус действия и могли достичь США.

В издании рассказали, что HMS Hawke был одним из нескольких британских военных кораблей, которые предназначались для блокады немецкого материка.

Хит отметил, что судно потопили торпедой с подводной лодки U-9, которой командовал Отто Веддиген, вскоре ставший известным в Германии. В целом Веддиген и U-9 потопили три британских крейсера, которые патрулировали Северное море, в результате чего погибло более 1400 человек.

По историческим данным, эти потопления вызвали возмущение среди британской общественности и нанесли ущерб репутации Королевского военно-морского флота.

Хит добавил, что сейчас обломки корабля лежат на морском дне под водой на глубине около 110 метров, примерно в 112 км к востоку от Фрейзербурга, прибрежного городка на северо-востоке Шотландии.

"Группа обнаружила его 12 августа, когда они возвращались из погружения и наткнулись на препятствие на морском дне, которое было обозначено на морских картах, но оказалось пустым местом. По словам Хита, препятствие на карте могло быть предварительной оценкой местонахождения затонувшего HMS Hawke, сделанной с помощью менее точной навигационной системы Decca, которая использовалась до появления GPS", - объяснили в издании.

В свою очередь Хит в интервью BBC News отметил, что единственные подводные снимки затонувшего корабля были сделаны водолазами группы во время их августовской экспедиции в этот район. Они показывают, что корабль находится в "прекрасном" состоянии.

"Многие настилы все еще на месте - тиковые настилы. Кроме того, здесь есть замечательный капитанский мостик в задней части кормы [и] множество пушек, потому что, очевидно, это был военный корабль", - рассказал он.

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