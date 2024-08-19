Это первый случай научного изучения обломков кораблей, оставшихся после почти забытого конфликта Второй мировой войны.

Подводные археологи обнаружили обломки трех военных кораблей, участвовавших во вторжении Японии на отдаленные Алеутские острова Аляски во время Второй мировой войны - почти упущенном из виду конфликте, который историки иногда называют "забытой битвой".

Обломки судов - двух японских грузовых судов и американского кабельного судна SS Dellwood, которое прокладывало подводные кабели во время войны - были обнаружены в прошлом месяце во время экспедиции на остров Атту, на самой западной оконечности Алеутских островов, пишет Live Science.

Японские корабли были потоплены бомбами с американских самолетов после того, как японские войска вторглись на остров в июне 1942 года, примерно через шесть месяцев после нападения на Перл-Харбор, а американский корабль затонул примерно через месяц после того, как японское вторжение было отбито почти год спустя, во время усилий по укреплению обороны острова.

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"Первоначальная [японская] идея заключалась в том, чтобы превратить Атту в "непотопляемый авианосец"" для атак на другие американские объекты", - рассказал морской археолог и соруководитель проекта Доминик Буш.

"Но когда ситуация в Тихом океане начала меняться, имперское командование бросило их и фактически приказало им держаться так долго, как только они смогут - по сути, умереть с честью", - добавил Буш, который во время экспедиции был докторантом Восточно-Каролинского университета (ECU), а сейчас является исследователем археологической некоммерческой организации Ships of Discovery.

Битва при Атту

Атту и близлежащий Алеутский остров Кыска были единственными частями Северной Америки, которые были захвачены и оккупированы иностранным врагом во время Второй мировой войны, хотя японские военные самолеты также бомбили другие Алеутские острова. В ответ Соединенные Штаты провели около года, бомбя японцев там с помощью военных самолетов, и, в конце концов, вытеснили японцев с помощью почти 35 000 американских и канадских солдат.

Заключительные этапы вторжения включали битву при Атту, в которой погибли 2351 японец и 549 солдат союзников в мае 1943 года.

Буш и его коллеги из ECU - включая соруководителя проекта, морского археолога и историка Джейсона Рауппа - потратили годы на исследование затонувших кораблей на Алеутских островах и смогли обнаружить все три корабля во время двухнедельной экспедиции в июле.

Исследователи объединились с несколькими стратегическими партнерами, включая японский проект World Scan Project, который сканирует окружающую среду и археологические объекты с помощью беспилотников и других роботов, чтобы узнать как можно больше о затонувших кораблях.

"Никто раньше не документировал эти затонувшие корабли. Поэтому мы отправились туда и искали… и поскольку у нас было около четырех лет исследований и подготовки, это облегчило идентификацию, когда мы их нашли", - сказал Раупп.

Продвинутый сонар

Охотники за затонувшими судами обыскивали территорию на борту бывшего судна для ловли крабов - Norseman II - которое было переоборудовано в научно-исследовательское судно и оснащено дистанционно управляемым подводным аппаратом, который снимал на видео затонувшие корабли. Останки были обнаружены с помощью сонарной решетки, буксируемой за исследовательским судном; решетка несла оборудование для усовершенствованного типа сонара, называемого сонаром с "синтетической апертурой", который использует отражения звуковых импульсов для обнаружения объектов под водой.

Раупп объяснил, что система объединяет новое оборудование и передовые методы обработки программного обеспечения для создания трехмерных сканов морского дна на гораздо больших расстояниях и с гораздо более высоким разрешением, чем более ранние сонарные системы.

"Это позволяет повысить эффективность обследования, поскольку вы можете покрыть огромные полосы морского дна с высоким уровнем разрешения. Нам потребовались бы недели, чтобы достичь того же результата с помощью стандартного сонара", - сказал он.

Останки Dellwood и одного из японских грузовых судов, Kotohira Maru, были обнаружены в открытом море на глубине около 90 метров, а останки другого японского грузового судна, Cheribon Maru, были найдены на мелководье недалеко от берега.

Буш сказал, что повреждения, обнаруженные на обломках двух японских грузовых судов, подтверждают сообщения об их затоплении бомбами с американских военных самолетов.

Затонувший американский корабль прокладывал кабели для новой авиабазы, построенной там после вторжения, когда он врезался в неизведанную подводную вершину, сказал Буш, и исследователи также нашли доказательства того, что противолодочные сети использовались для защиты главного порта Атту от атак японских подводных лодок.

Загадки кораблей Второй мировой войны

Корабль, который, как полагают, играл "секретную" роль во Второй мировой войне, заставил исследователей заявить, что они наткнулись на "кирпичную стену".

SS Florence Cooke, известный как Florrie, перевозил взрывчатые вещества и боеприпасы и был одним из немногих моторных судов, связанных с портом Портмадог в Гвинеде.

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