Такая находка сильно удивила ученых.

Профессор археологии из Университета Южной Флориды нашел 5600-летний каменный мост в древней пещере, который доказывает, что люди присутствовали на острове Майорка гораздо раньше, чем считалось, пишет interestingengineering.

В издании отмечают, что это открытие изменит все, что мы думали и знали о ранней истории человечества в Западном Средиземноморье.

"Этот вопрос озадачивал археологов в течение десятилетий. По логике вещей, будучи так близко к материку, первые признаки человеческого поселения у берегов должны были бы быть именно на Майорке. Зато меньшие острова, расположенные дальше в море, свидетельствуют о том, что люди обошли этот остров. Недавнее открытие древнего моста у побережья Майорки является первым убедительным доказательством в этом пазле из истории человечества, который указывает на то, что наши древние предки жили на острове Майорка, и показывает, насколько они были развитыми", - говорится в материале. Видео дня

Известно, что в 2000 году команда исследователей погрузилась в древнюю Генуэзскую пещеру. Кроме величия природы и переплетения времени, они обнаружили 25-метровый мост.

"Наличие этого затопленного моста и других артефактов указывает на сложный уровень деятельности, что означает, что первые поселенцы знали о водных ресурсах пещеры и стратегически построили инфраструктуру для навигации по ней", - отметил в официальном пресс-релизе Университета Южной Флориды Богдан Онак, профессор геологии и ведущий автор недавно опубликованного исследования.

В исследовании рассказали, что каменная тропа и стена спускаются к мосту, который когда-то пересекал подводное озеро.

"Построенные без раствора или цемента, они составили большие известняковые обломки, а сверху положили плоские большие валуны, до 1,63 м длиной. Это был путь доступа к единственной другой сухой камере, которая дала исследователям возможность датировать мост", - продолжили ученые.

В частности глиняная посуда периода Навиформ (3550-3000 лет назад) позволила им понять, что мост появился раньше, чем эти материальные артефакты. Что касается геологических образований в пещере и полосы светлого цвета на мосту, то их можно сравнить с кольцом для ванны. Это позволило исследователям определить возраст моста до еще более точной даты, что делает это значительным открытием в истории человечества.

"Согласно нашей хронологии, повышение уровня моря прекратилось и оставалось стабильным в течение нескольких сотен лет между 5 964 и 5 359 годами назад", - подчеркнул профессор Онак, что способствует "росту количества доказательств все более ранних человеческих поселений на многих островах в бассейне Средиземного моря".

Сейчас ученые отмечают, что люди были активны на острове около 6 000 лет назад.

"Тем не менее, хронологические ограничения, связанные с глубиной моста, в сочетании с аналогичной глубиной, на которой встречаются POS и цветные знаки, поддерживают идею раннего присутствия человека на острове 5 600 лет назад и, возможно, даже 6 000 лет назад", - добавил Онак.

Другие научные исследования

Ранее исследователи рассказали, что доисторические люди могли втыкать пики в землю для того, чтобы охотиться на мамонтов.

"Мы только сейчас осознаем, что люди во многих культурах охотились или защищались от мегафауны с помощью воткнутых пик на протяжении тысяч лет", - отметил доктор Скотт Байрам из Калифорнийского университета в Беркли, соавтор исследования.

Также сообщалось, что в Тихом океане ученые нашли рыбу, которая напоминает змею. По словам исследователей, серебристую рыбу-веслоноса длиной 3,6 метра нашла группа любителей подводного плавания и каякеров в бухте Ла-Хойя.

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