В частности артефакт состоял из древесной смолы.

Археологи обнаружили древнейшие доказательства того, что люди прибыли в Тихий океан более 50 тысяч лет назад. Таким образом исследователи открыли больше фактов об одной из самых суровых миграций через моря, которую совершили наши предки, пишет The Independent.

"Артефакт из древесной смолы, найденный в пещере на индонезийском острове, помог выяснить, когда и как предки Homo sapiens мигрировали на эти острова, какими маршрутами они двигались и к каким вызовам приспосабливались в новой среде.Международная группа ученых, в которую входят ученые из Новой Зеландии, Западного Папуа и Индонезии, предполагает, что эта смола, древнейшая из всех найденных за пределами Африки, использовалась для разжигания костров, строительства лодок или изготовления каменных орудий труда", - говорится в материале.

По данным исследований, использование смолы включало в себя тщательный многоступенчатый процесс, когда кору дерева срезали, чтобы вещество сначала капало, а затем застывало, после чего ему придавали нужную форму. В частности, результаты исследования, опубликованные в журнале Antiquity, углубляют наше понимание приспособленности ранних мореплавателей, которые совершали смелые переправы из Азии на острова Тихого океана, чтобы жить в тропических лесах.

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"Это важный пример человеческой адаптации и гибкости в сложных условиях", - отмечают соавторы исследования Дилан Гаффни и Дауд Арис Танудирджо в издании The Conversation.

Несмотря на то, что археологам ранее было известно, что эти ранние мореплаватели являются общими предками коренных народов, которые сейчас живут на островах Тихого океана от Западного Папуа до Аотеароа Новой Зеландии, точное время и место их морского расселения оставались непонятными.

"Недавние раскопки в пещере Мололо на глубине более 100 метров на востоке Индонезии обнаружили слои человеческой деятельности вместе с костями животных, каменными артефактами, а также ракушками и древесным углем. Кости животных указывают на то, что люди Мололо были искусными охотниками, которые, вероятно, питались сумчатыми и наземными птицами", - подчеркнули в материале.

Таким образом это указывает на разнообразие их рациона, намекая на то, что первые люди этого региона были не только морскими специалистами. Новое исследование показывает, что эти доисторические мореплаватели путешествовали вдоль экватора, чтобы достичь островов у побережья Западного Папуа более 50 000 лет назад.

Также открытие ученых показывает, что люди могли заселить древний континент Сахул, который соединял Западное Папуа с Австралией 65 тысяч лет назад.

"Моделирование мореплавания демонстрирует, что северный экваториальный путь в Новую Гвинею через острова Раджа-Ампат был жизнеспособным коридором для расселения на Сахуле в то время", - отмечают ученые.

Другие научные исследования

Ранее астрофизик из Гарварда Ави Лоеб заявил, если инопланетяне существуют, то они могли бы брать энергию из черных дыр.

"Такие "спутники" черных дыр могут быть признаком наличия высокоразвитых пришельцев и могут быть использованы для поиска жизни за пределами Солнечной системы", - говорит исследователь.

Также ученые предупредили об опасности из-за таяния мерзлоты в Арктике. По их словам, это потенциально может повлиять на пищевую цепь.

"В Арктике может существовать гигантская ртутная бомба, которая ждет взрыва", - отметил профессор наук о Земле и экологических исследований в Колледже литературы, искусств и наук Дорнсайфского университета США Джош Вест.

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