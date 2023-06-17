На положение полюса вращения Земли относительно земной коры может влиять то, как масса воды распределяется по планете.

Согласно исследованию, люди выкачали так много грунтовых вод из Земли, что сместили полюс вращения нашей планеты.

Ученые обнаружили, что полюс вращения, вокруг которого вертится Земля, в период с 1993 по 2010 год сместился примерно на 31 дюйм (78,74 см, - УНИАН) на восток. Причина - истощение грунтовых вод и, как следствие, повышение уровня моря, пишет Newsweek со ссылкой на статью, опубликованную в журнале Geophysical Research Letters.

На положение полюса вращения Земли относительно земной коры может влиять то, как масса воды распределяется по планете.

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"Полюс вращения Земли на самом деле сильно меняется. Наше исследование показывает, что среди причин, связанных с климатом, перераспределение грунтовых вод на самом деле оказывает наибольшее влияние на смещение полюса вращения", - сказал Ки-Веон Сео, геофизик из Сеульского национального университета, который руководил исследованием.

Ученые обнаружили способность воды изменять вращение Земли в 2016 году. Но до сих пор конкретный вклад подземных вод в эти изменения не был ясен.

В последнем исследовании ученые смоделировали наблюдаемые изменения в смещении полюса вращения и движения воды. Первоначально в моделях учитывались только ледовые щиты и ледники. Затем авторы рассмотрели различные сценарии перераспределения подземных вод.

Модель соответствовала дрейфу полюса, наблюдавшемуся в период с 1993 по 2010 год, только если ученые приняли во внимание 2150 гигатонн перераспределения грунтовых вод. Без учета подземных вод, которые люди выкачивали из-под Земли, модель отклонялась на 31 дюйм (78,74 см, - УНИАН) или 1,7 дюйма (4,32 см, - УНИАН) в год.

"Я очень рад найти необъяснимую причину смещения полюсов вращения. С другой стороны, как житель Земли и отец, я обеспокоен и удивлен тем, что откачка подземных вод является еще одним источником повышения уровня моря", - сказал Ки-Веон Сео.

Цифра в 2150 гигатонн, что эквивалентно повышению глобального уровня моря на 0,23 дюйма (0,58 см, - УНИАН), исходит из предыдущих оценок ученых относительно откачки подземных вод за 17-летний период с 1993 по 2010 год. Но прямых данных наблюдений, подтверждающих эту оценку, не было.

Моделирование в последнем исследовании, учитывающее перераспределение воды из подземных источников в океаны, дало независимое подтверждение этой оценки.

"Это хороший вклад и, безусловно, важная документация. Они количественно оценили роль откачки грунтовых вод в движении полюсов, и это довольно важно", - заявил Сурендра Адхикари, научный сотрудник Лаборатории реактивного движения (JPL) Калифорнийского технологического института. JPL не участвовала в этом исследовании, но принимала участие в исследовании, опубликованном в 2016 году.

Истощение подземных вод включает откачку воды из таких источников, как подземные водоносные горизонты, быстрее, чем жидкость может быть восполнена. Эти подземные воды используются в сельскохозяйственных целях, а также для снабжения городских районов.

После того, как эти подземные воды были извлечены, они могут попасть в океан в виде стока или в процессе испарения и выпадения осадков.

Новости науки - магнитный полюс Земли

Как сообщал УНИАН, ранее ученые Рочестерского университета (США) выяснили, что изменения в силе магнитного поля, наблюдавшиеся в районе Южно-Атлантической аномалии, могут свидетельствовать о скором перевороте магнитных полюсов Земли.

Также ученые выяснили, что несколько сотен миллионов лет назад сила магнитного поля Земли сократилась до самого низкого за всю историю уровня и едва не исчезла вовсе. Если бы это произошло, наша планета потеряла атмосферу, а жизнь на ее поверхности была бы невозможной. Однако, в тот же момент внутреннее ядро нашей планеты затвердело, дав тем самым новый источник энергии для восстановления магнитного щита "в последний момент".

Помимо этого ученые сообщили, что северный магнитный полюс Земли за последние десятилетия движется так быстро, что прошлые оценки уже недостаточно точны для надежной навигации. За 189 лет с момента первого измерения в канадской Арктике северный магнитный полюс переместился примерно на 2300 км в направлении Сибири, а его скорость возросла с примерно 15 км в год до 55 км в год с 2000 года.

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