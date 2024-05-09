Отмечается, что на месте происшествия находятся экстренные службы.

Беспилотники сегодня, 9 мая, атаковали предприятие в российской Башкирии. Под ударом оказался нефтеперерабатывающий завод "Салаватнефтеоргсинтез".

По информации Telegram-канала Baza, в результате атаки на территории завода начался пожар. Отмечается, что в результате атаки беспилотников, предварительно, никто не пострадал.

Кроме того, в сети появилось видео с места пожара на предприятии в Башкирии. На кадрах видно, что неопознанный летающий объект нал объектом, а также столб дыма и огня.

В свою очередь глава региона Радий Хабиров сразу же обвинил Украину в атаке.

"Сегодня в районе 13:00 беспилотник совершил атаку на промзону города Салавата, после которой произошло задымление в районе одной из установок предприятия "Газпром нефтехим Салават", - написал он в своем Telegram-канале.

По его словам, предприятие работает в штатном режиме. На месте происшествия находятся экстренные службы и руководители силовых ведомств.

Атаки дронов в России - последние новости

В ночь на 1 мая дроны-камикадзе атаковали Рязанский нефтеперерабатывающий завод, который принадлежит "Роснефти". Его заявленный объем переработки нефтепродуктов в пределах 16-18 млн тонн в год, что делает этот НПЗ одним из крупнейших в РФ по объему продукции.

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