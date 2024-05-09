Граждане могут купить страховой стаж, чтобы в будущем иметь более высокую пенсию.

Украинцы могут купить страховой стаж, чтобы в будущем иметь более высокую пенсию. Для этого даже не нужно посещать госучреждения – все можно сделать онлайн. Об этом рассказали в правительстве.

Отмечается, что нужно заключить договор о добровольном участии в системе пенсионного страхования с Пенсионным фондом Украины. Так, на портале ПФУ есть инструмент, позволяющий оформить страховые взносы всего за несколько шагов. Периодичность и размер оплаты человек определяет самостоятельно.

Докупить стаж могут застрахованные и незастрахованные люди, старше 16 лет, которые относятся к одной из этих категорий:

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трудоустроенные за рубежом, однако хотят получать пенсию в Украине;

предпенсионного возраста, которым не хватает стажа для получения пенсий;

с низким уровнем официального дохода, которые хотят увеличить размер пенсии в будущем.

При этом делать взносы можно как за себя, так и за другого человека, если он не является пенсионером. Чтобы воспользоваться услугой, нужно прежде всего заключить договор с Пенсионным фондом. Сделать это можно онлайн через портал электронных услуг ПФУ, следуя такому алгоритму:

войти в личный кабинет ПФУ с использованием квалифицированной электронной подписи, "Дія.Підпису" или системы GOV.ID;

выбрать раздел "Коммуникация" с ПФУ, нажать "Договор на добровольное участие";

внести персональные данные лица, в пользу которого делается взнос (ФИО, налоговый номер, серия и номер паспорта, дата рождения). Если платите за себя, нужно нажать "Желаю платить взносы за себя" и указать необходимую информацию;

дать согласие на обработку данных и подтвердить внесенные данные;

подписать договоры с помощью квалификационной электронной подписи (КЭП);

оплатить взносы удобным способом – через Portmone или платежное поручение.

Чтобы лицу, которое не работает, был зачислен полный месяц страхового стажа, за него должен быть уплачен как минимум минимальный страховой взнос. Его рассчитывают по формуле: минимальная заработная плата умноженная на 22%.

С 1 апреля 2024 года минимальный страховой взнос составляет 1760 грн. Суммы уплаченных взносов зачисляются за месяц, в котором средства поступили на счет пенсионного фонда. Проверить данные о зачислении платежа и количество дней приобретенного страхового стажа можно в личном кабинете на портале электронных услуг ПФУ.

Пенсии в Украине

25 апреля Верховная Рада приняла законопроект о пропорциональном исчислении страхового стажа лицам, которые работали за пределами Украины. Документ решает сразу несколько проблемных вопросов с назначением пенсий. В частности, для определения права на пенсию будет учитываться страховой стаж, полученный в других странах, даже если с этой страной не заключено соглашение о пенсионном обеспечении.

По состоянию на 1 апреля в Украине насчитывалось 10,2 млн пенсионеров, средний размер пенсий которых составляет более 5743 грн. Из указанного количества 2,7 млн пенсионеров еще работают, а их средняя пенсия достигает более 6094 грн.

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